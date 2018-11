Neue Initiative: Ärzte sollen Betroffene an Beratungsstellen vermitteln

Selbst erfahrene Mediziner stoßen mal an ihre Grenzen. Zum Beispiel wenn eine Frau im Sprechzimmer weint, weil ihre Familie in der Krise steckt. Dabei sind Hilfsangebote nicht weit.

Landkreis – Selbst erfahrene Mediziner stoßen mal an ihre Grenzen. Eine stark blutende Wunde sei schnell behandelt, meint Dr. Thomas Straßmüller. Was aber, wenn plötzlich eine weinende Frau im Sprechzimmer sitzt? Verzweifelt, weil ihre Familie in der Krise steckt? Er als Notarzt wisse da nicht sofort, was zu tun ist, räumt Straßmüller ein. Dabei ist Hilfe eigentlich nicht weit.

Denn Angebote für eine niederschwellige, persönliche, vertrauliche und für die Betroffenen obendrein kostenfreie Beratung gibt es im Landkreis bereits. Nur wissen viele nichts davon. Das gilt nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern oft auch für die Ärzte, weiß Straßmüller. Deshalb hat der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands (ÄKV) Miesbach seine Kollegen aus Praxen und dem Krankenhaus zu einem Vernetzungsabend eingeladen. Der Titel: „Wer hilft mir bei Patienten in Lebenskrisen?“

Rund 50 Ärzte aus dem Landkreis, darunter auch Fachärzte und Psychologen, informierten sich im Krankenhaus Agatharied über Beratungsangebote für Ehe und Partnerschaft, für Erziehung und Familien, für individuelle seelische Probleme und Krisen sowie über die Tätigkeit des Forums Häusliche Gewalt. Letzteres vereint Stellen wie Frauennotruf, Opferhilfe, Jugendamt, Kinderschutzbund, Gericht, Anwaltschaft und Polizei unter einem Dach und vereinfacht so den Austausch.

Einer der entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Beratung, weiß Manfred Jahn, Leiter der Erziehungsberatungsstelle der Diakonie in Miesbach. „Wenn wir voneinander wissen, können wir den Betroffenen direkt an den richtigen Berater vermitteln – ohne Umweg über ein zentrales Callcenter. „Wenn der Impuls des Betroffenen da ist, den Anruf zu machen, braucht er sofort einen persönlichen Ansprechpartner“, sagt Jahn. Deshalb hätten auch alle Stellen ihre eigenen Kontaktmöglichkeiten.

Das jedoch kann im Notfall auch zum Problem werden. Denn wer sich in einer Krise befindet, hat nicht immer einen freien Kopf, um sich erst nach der für ihn passenden Beratung umzuschauen. Umso wichtiger ist es laut Irja Fresenius, die Angebote in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Straßmüllers Vorstoß, die Ärzte ins Boot zu holen, begrüßt die Leiterin der Ehe- und Partnerschaftsberatung der Diözese daher sehr. „Wir müssen dorthin, wo die Menschen mit ihren Problemen im Alltag auftauchen“, erklärt Fresenius.

Die letzte Entscheidung aber treffen die Betroffenen selbst. Wer glaubt, dass die Hürden in der modernen Gesellschaft niedriger geworden sind, liegt falsch, erklärt Jahn. „Heute geht es meist um Selbstoptimierung, und in dieses Bild passen Fehler und Probleme nicht hinein.“ Dabei könne gerade ein frühes Aufsuchen einer Beratung helfen, schwere Krisen zu vermeiden. Schon die Gewissheit, sich zu diesem Schritt entschlossen zu haben, kann einen Verbesserungsprozess in Gang setzen, erklärt Fresenius. Nicht selten hört sie in ihren Gesprächen folgenden Satz: „Wenn wir das gewusst hätten, wären wir schon früher zu Ihnen gekommen.“