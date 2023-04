Neue Nebenkosten: So viel verlangt die Stadt Miesbach in ihrer Notunterkunft

Von: Dieter Dorby

Das Wohnen in der Notunterkunft in Miesbach ist nicht kostenlos. Die Nutzungsgebühren wurden nun aktualisiert. © tp

Wohnen in der Obdachlosenunterkunft bedeutet nicht, komplett gratis unterzukommen. Auch hier hat das Wohnen seinen Preis – wenn auch einen deutlich geringeren.

In Miesbach hat der Stadtrat nun seine Benutzungs- und Gebührensatzung der städtischen Notunterkunft neu gefasst und dabei seine Tarife aktualisiert.

Zuletzt war die Gebührensatzung im Januar 1993 geändert worden. Die Benutzungssatzung stammt noch vom Juli 1973. In der Vergangenheit wurde von den Benutzern je nach Quadratmetern eine Grundgebühr an die Stadt gezahlt. Dagegen wurden die Stromverträge privat abgewickelt – ein Vorgehen, das in der jüngeren Vergangenheit zunehmend zu Problemen geführt hatte.

Stress mit gestiegenen Stromgebühren

Wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erklärte, haben einige Bewohner ihre Stromgebühren aufgrund der jüngsten Preissteigerungen nicht mehr bezahlt. Die Folge: Der Strom wurde gesperrt. Da die Stadt aber gerade mit Blick auf die Kälte im Winter verpflichtet ist, Strom für Haushaltsführung und Heizung bereitzustellen, musste die Kommune die offenen Kosten decken.

Schwere Berechnung der Pauschalen

Darauf hat man nun reagiert. Künftig übernimmt die Stadt auch die Stromversorgung und stellt sie den Bewohnern pauschal als Nebenkosten in Rechnung. Die Berechnung dieser Pauschale war jedoch nicht einfach, da die bisherige private Abrechnung keinen Einblick in den Verbrauch zuließ. Deshalb erfolgte eine Schätzung auf Basis von Vergleichswerten.

Pro Quadratmeter ergeben sich damit folgende Nebenkosten: Strom 3,61 Euro, Wasser/Abwasser 0,94 Euro, Hausmeister/Müllentsorgung 0,47 Euro. Der Stadtrat segnete dies einstimmig ab.

Wie berichtet, wird die Obdachlosenunterkunft zudem schrittweise hergerichtet und ertüchtigt. Das Konzept dazu hat die Verwaltung entwickelt.

ddy