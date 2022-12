Neue Regelung: Große Feuerwerke brauchen Erlaubnis

Braucht künftig wohl eine eigene Erlaubnis: Großes Feuerwerk am/auf dem Schliersee. © Thomas Husmann

Landkreis – Mit der Sicherung der Landschaftsschutzgebiete treten neue Regeln in Kraft. Das betrifft auch Feuerwerke.

Die Auflösung der alten und die Sicherstellung der neuen Landschaftsschutzgebiete ist am Mittwoch im Amtsblatt des Landkreises bekannt gegeben worden. Somit sind sie ab heute gültig. Und damit gilt auch der sogenannte Erlaubnisvorbehalt für Feuerwerke. Bedeutet: Wer ein großes Feuerwerk im Geltungsbereich eines der Schutzgebiete abbrennen möchte, muss dies bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragen.

Dies betrifft allerdings nur Profi-Feuerwerker, und die dürften ihre Silvester-Termine schon längst beim Landratsamt angezeigt haben, was dann auch gültig ist. Nicht betroffen sind private, kleine Feuerwerke, die an Silvester und Neujahr erlaubt sind – sonst nicht.

Ausgenommen vom Erlaubnisvorbehalt sind auch jene besiedelten Gebiete, die in den Karten der Schutzverordnungen eingezeichnet sind. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die bebauten Teile der betroffenen Ortschaften – nicht aber etwa die Seebereiche. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt, gibt es bislang keine Anträge zu Feuerwerken in Schutzgebieten. Das am Arabella Alpenhotel Spitzingsee ist bereits angezeigt, das der Gemeinde Schliersee am Kurpark dürfte außerhalb des Schutzgebiets gezündet werden.

