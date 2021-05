Neue Schilder weisen auf Brutzeit von Raufußhühnern hin

NATURSCHUTZ

von Sebastian Grauvogl schließen

Landkreis – An sich sind Raufußhühner hart im Nehmen. So machen ihnen weder kalte Temperaturen, noch unwegsames Gelände etwas aus; und auch in Sachen Nahrung sind die Tiere, zu deren bekanntesten Arten das Auer-, Birk- und Schneehuhn gehören, eher unempfindlich. Selbst nährstoffarme Nadeln und Knospen reichen ihnen, um über den langen Hochgebirgswinter zu kommen.

In einem Punkt jedoch sind die Raufußhühner äußerst sensibel: bei der Paarung. Nur an zwei Tagen im Jahr können sie sich fortpflanzen. Werden sie beim Balzen gestört, ist der Ofen aus – und das Paar bleibt für dieses Jahr ohne Nachwuchs. Die Folge kann existenzbedrohende Ausmaße annehmen, weil die Populationen der Raufußhühner in den vergangenen Jahren stark dezimiert wurden.

Raufußhühner sind im Mangfallgebirge rar geworden

Selbst im Mangfallgebirge, wo die Tiere früher zahlreich anzutreffen waren, sieht man sie heute oft nur noch auf Bildern. Beispielsweise auf den Informationstafeln, die Vertreter vom Landratsamt, Forstbetrieb Schliersee, Landesamt für Umwelt (LfU) und der Gebietsbetreuung Mangfallgebirge an sensiblen Bereichen in den Bergen und auf den Wanderparkplätzen aufgestellt haben. Die Schilder sollen Ausflügler und Bergsportler auf die Vogelbrutzeit und die entsprechenden Regeln im Schutzgebiet hinweisen, um den Raufußhühnern eine ungestörte Fortpflanzung zu ermöglichen.

Rückzugsgebiete werden kleiner

Laut Bund Naturschutz ist das Raufußhuhn eine von 7000 vom Aussterben bedrohten Tierarten in Deutschland. Immer kleiner werdende Rückzugsgebiete haben die Population bedrohlich schrumpfen lassen, teilt das Landratsamt mit. Und weiter: „Wenn die außergewöhnliche Artenvielfalt im Mangfallgebirge erhalten werden soll, müssen Erholungssuchende und Naturgenießer aus Nah’ und Fern an einem Strang ziehen.“ Es gelte, die Population zu erhalten und besonders die Reproduktion zu schützen. Das Mangfallgebirge als europäisches Vogelschutzgebiet biete beste Bedingungen für zahlreiche Küken. Dies dürfe nicht durch menschengemachte Störungen aufs Spiel gesetzt werden.

Balz im Morgengrauen

Die Brutzeit der Raufußhühner beginnt am 1. April und endet am 15. Juli. Die Tiere balzen in den frühen Morgenstunden. Auf den neuen Hinweistafeln werden Naturnutzer darum gebeten, auf den Wegen zu bleiben, sich ruhig zu verhalten, Hunde anzuleinen und die ausgewiesenen Gebiete zwischen 19 Uhr und 7 Uhr nicht zu betreten. Grundsätzlich und ganzjährig verboten ist das Biwakieren und Zelten in der freien Natur sowie die Nutzung von Drohnen im Schutzgebiet.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Miesbach-Newsletter.