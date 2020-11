Neue Spielgeräte für Riviera in Miesbach: Anwohnerin startet Crowdfunding

Nach den Abholzungen wegen des ALB-Befalls soll die Riviera in Miesbach neue Spielgeräte bekommen. Eine Anwohnerin hat zur Finanzierung nun eine Crowdfunding-Aktion gestartet.

Miesbach – Dass die Neugestaltung der Riviera, die im Zuge der Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) arg unter den Abholzungen zu leiden hat, auch Bürgersache ist, ist für Harriet Zoller selbstverständlich. Die Miesbacherin ist dabei eine Frau der Tat. Im Arbeitskreis, der das Grundkonzept für die Neugestaltung der Riviera entwickelte, hat sie mitgeholfen beim Ideen-Entwickeln. Und auch beim Finanzieren packt sie an.

Zwei Spielgeräte liegen ihr besonders am Herzen: ein Bodentrampolin und eine Schaukelwippe. „Beides ist gut für die Koordination“, findet sie. Kinder könne man damit gut zum Bewegen motivieren.

Doch die beiden Geräte sind nicht gerade billig – das gilt für viele Spielplatz-Ausstattungen, deren Sicherheit zertifiziert sein muss. Mit 12 000 Euro rechnet Zoller. Und sie weiß, dass die Stadt finanziell nur ganz wenig Spielraum hat. Deshalb hat sie bei der Raiffeisenbank Oberland ein sogenanntes Crowdfunding initiiert. Ziel ist es, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, einen beliebigen Betrag zu spenden. Die Bank, für die breites Interesse Voraussetzung ist, verdoppelt jede Spende bis zu einer Höhe von 250 Euro. Insgesamt bis zu 2500 Euro.

Doch so weit ist das Riviera-Projekt noch nicht. Bevor es in die Unterstützungsphase geht, gilt es, die Fan-Phase zu meistern. Dabei muss das Projekt mindestens 100 Menschen mobilisieren, die es befürworten. Diese Hürde wurde schon geschafft. Bereits am Wochenende hatten sich 112 Fans gemeldet.

Auch formell hat Zoller Beistand gefunden. Da das Crowdfunding nur durch einen Verein beantragt werden kann, war hier weitere Unterstützung nötig. Diese Rolle hat der Josefstaler Elefant übernommen, zu dem Zoller durch den Bau des Spielplatzes im Schlierseer Kurpark gute Kontakte hat. Entsprechend zuversichtlich ist sie, dass die beiden Spielgeräte für die neue Riviera angeschafft werden können: „Bei all dieser Unterstützung bin ich richtig optimistisch.“ ddy

Weitere Infos

zum Crowdfunding der Raiffeisenbank Oberland und dem Spielgeräte-Projekt gibt es im Internet auf https://oberlandbank.viele-schaffen-mehr.de/.