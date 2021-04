Neue WC-Klingel: Rathaus Miesbach ist jetzt offiziell als öffentliche Toilette zugänglich

Miesbach – Das Miesbacher Rathaus ist jetzt offiziell als öffentliches WC ausgewiesen. Seit Kurzem können sich Bürger und Gäste über die sogenannte WC-Klingel am Haupteingang sowie am behindertengerechten Hintereingang neben der Bücherei Zutritt verschaffen.

Zum Thema wurde die Toilettensituation Ende Januar im Stadtrat. Wie berichtet, hatte Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) mitgeteilt, dass das Rathaus coronabedingt geschlossen sei. Damit seien die Toiletten dort ebenso wenig zugänglich wie die der Gasthäuser und Cafés in der Innenstadt, die ebenfalls wegen der Pandemie nicht geöffnet haben. Das Rathaus verwies deshalb auf die Kundentoiletten der noch geöffneten Läden.

Doch dagegen gab es Widerstand. Zum einen war es aus Sicht einiger Stadträte nicht ausreichend, pauschal auf Läden zu verweisen, was im konkreten Fall zur Folge hätte, dass man erst Läden suchen müsse, die geöffnet haben und auch bereit sind, ihr WC zur Verfügung zu stellen. Zudem hatte Wirtschaftsreferent Florian Perkmann (SPD) darauf hingewiesen, dass der Zutritt für Kunden in den für Inhaber und Mitarbeiter geschützten Raum den Corona-Schutzvorschriften umso mehr zuwiderlaufe.

Unter diesen Voraussetzungen wäre die öffentliche WC-Anlage am Habererplatz die einzige in der Kreisstadt, die noch geöffnet ist. Dies, so der Tenor, sei dann doch zu wenig, zumal man vom Marktplatz rauf zum Habererplatz ein ziemliches Stück zu gehen hat. Die Toiletten im stadteigenen Bräuwirt wären zwar im Normalfall eine Alternative, jedoch dürfen sie ebenfalls coronabedingt nicht geöffnet werden.

Im Gespräch zwischen Braunmiller und Perkmann kam man überein, die Toilette im Rathaus doch wieder für die Öffentlichkeit zu öffnen – mittlerweile sogar mit einer eigenen Klingel. Denn das Rathaus bleibt wegen der Pandemie weiter für den Parteiverkehr geschlossen.

ddy