Neuer Gesundheitsamtsleiter Florian Geyer: „Wir müssen lernen, mit Corona zu leben“

Gerade noch rechtzeitig für die für Herbst wieder als steigend prognostizierten Corona-Zahlen hat das Landratsamt Miesbach eine drängende Personalie geklärt und die Leitung seines Gesundheitsamts neu besetzt (wir berichteten). Florian Geyer heißt der neue Mann, der so neu gar nicht ist.

Im Interview erklärt der Mediziner, warum er als Arzt auf die Verwaltungsseite gewechselt ist, wie der 40-Jährige, der aus dem südlichen Landkreis München stammt, seine neue Rolle interpretiert und – natürlich – wie er den Corona-Komplex sieht.

Herr Geyer, Ihr offizieller Dienstantritt als neuer Leiter des Gesundheitsamts war Anfang August. Haben Sie sich inzwischen eingelebt?

Ich habe mich gut eingelebt, aber noch nicht ganz. Ich bin gleich ins kalte Wasser gesprungen – mit vielen neuen Aufgaben.

Dabei kennen Sie das Gesundheitsamt ja recht gut. Bisher waren Sie stellvertretender ärztlicher Leiter.

Das ist richtig. Der Übergang war nicht so abrupt. Zuvor war ich zusammen mit meiner neuen Stellvertreterin Dr. Renate Glaser, deren Stellvertreter ich vorher war, für die ärztliche Seite zuständig. Jetzt sind die verwaltungstechnischen Aufgaben dazugekommen.

Vom Schockraum in die Amtsstube

Sie haben einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen: vom medizinischen Tagesgeschäft in eine Behörde. Wie das?

Auslöser dafür war die Corona-Pandemie. Ich komme aus der Notfallmedizin und der Unfallchirurgie – also so, wie man es sich durch TV-Serien wie „Emergency Room“ vorstellt. Ich habe auch viele herzchirurgische OPs begleitet. Über die Allgemeinmedizin bin ich zum Landratsamt Miesbach gekommen. Diese Schritte lassen sich vielleicht ganz gut so beschreiben: von der Akutmedizin hin zum ganzheitlichen Menschen und letztlich hin zur gesamten Bevölkerung. Ersteres ist sehr handwerklich, orientiert sich an klaren Fahrplänen und ist auf das Lösen von Problemen ausgerichtet. Die Allgemeinmedizin sieht den Menschen mehr in seiner Gesamtheit – das hat mich sehr interessiert.

Inwiefern war Corona der Auslöser?

Die Pandemie hat mir deutlich gezeigt, wie wichtig ein gut funktionierendes System ist. Dazu wollte ich meinen Teil beitragen. Man kann hier viel bewegen, und die Arbeit ist facettenreicher, als mancher denkt. Das hat mein Interesse geweckt.

In vielen Bereichen aktiv

Wann haben Sie in Miesbach angefangen?

Mitte Februar 2021. Man hat hier in ganz vielen Bereichen mit Menschen zu tun – innerhalb, aber auch außerhalb des Landratsamts: Bauamt, Jugendamt, Katastrophenschutz, Heimaufsicht, Asyl, Arztpraxen und Krankenhaus, Apotheken, Pflegedienste, Heilpraktiker und nicht zuletzt die Bürger. Wir kümmern uns um Bade- und Trinkwasserhygiene ebenso wie um Kommunikation und meldepflichtige Infektionskrankheiten sowie Schuleingangsuntersuchungen und Schwangerenberatung. Alles in allem ein spannendes Feld, bei dem man sehr flexibel und kreativ sein muss, und man muss sehr lösungsorientiert denken. Das ist die Herausforderung. Dabei bewegt man sich zwischen der moralischen Verpflichtung gegenüber dem Bürger und den rechtlichen Pflichten durch die Gesetze.

Und dazu obendrauf kam dann Corona. Was erwarten Sie in Sachen Pandemie in diesem Herbst?

Durch Corona erwarten wir im Herbst wieder höhere Inzidenzzahlen und mehr Erkrankungsfälle. Dazu tragen Volksfeste wie das Herbstfest in Rosenheim und jetzt die Wiesn in München bei. Aber ich rechne nicht mit einer Überlastung der Krankenhäuser. Der Großteil der Menschen ist ja geimpft oder war bereits infiziert. Meine Sorge ist aber, dass die vielen Erkrankungsfälle zu Personalengpässen führen werden – gerade im medizinischen Bereich. Was man auch nicht vergessen darf: Im Zuge von Corona wurden viele Operationen verschoben und Untersuchungen nicht mehr durchgeführt. Hier erwarte ich durchaus einen Anstieg der Fälle in der Breite.

Tipps zu Corona

Welche Maßnahmen halten Sie – Stand heute – für geboten?

Vielleicht sollte man wieder freiwillig öfter die FFP2-Maske aufsetzen. Denn sie bietet wirklich einen sehr guten Schutz. Hände desinfizieren ist gut, Testen ist gut. Wichtig ist aber, die Hygieneregeln zu beachten.

Und impfen?

Ich denke, die neue Impfung ist für Menschen ab 60 Jahren oder mit Vorerkrankungen eine gute Sache. Darauf bezieht sich auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Und würde diese Empfehlung auch für mich gelten, würde ich mich auch noch mal ein viertes Mal impfen lassen. Grundsätzlich empfehlen wir jedem die Grundimmunisierung und eine Booster-Impfung. Generell glaube ich aber, dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Denn eines ist klar: Es wird bleiben.

Problemfall Wiesn

Gerade findet die Wiesn statt, und viele setzen auf eine Passt-schon-Mentalität. Ist das zu leichtsinnig?

Das muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Eines ist klar: Ein Bierzelt kann man nicht ausreichend belüften. Und es ist ein internationaler Treffpunkt – beste Voraussetzungen also für das Virus, sich zu verbreiten, zu mutieren und sich zu verändern. Ob und wie es das tun wird, können wir nicht vorhersehen. Das ist zwar meine Sorge, dass eine schlimmere Mutation auftauchen kann, aber ich glaube es nicht.

Sollte man auf die Wiesn lieber verzichten?

Wer unbedingt auf die Wiesn muss, soll gehen. Wer darauf verzichten kann, sollte darauf verzichten. Die Passt-schon-Mentalität, wie Sie es nennen, kann auch helfen, aus der Pandemie herauszukommen. Ich vertraue da auf die Schwarmintelligenz. Der Großteil der Menschen wägt sicher richtig ab und verhält sich angemessen. Jeder von uns hat ein subjektives Bild von der Pandemie. Unser Ziel im Gesundheitsamt ist es, realistisch mit Fakten aufzuklären – ohne zu verharmlosen oder Ängste zu schüren. Wichtig ist, dass die Bürger für sich die Situation bewerten und gute Entscheidungen treffen können.

Haben Sie Anfang 2020 gedacht, dass sich die Pandemie so auswächst?

Ganz ehrlich? Ich dachte, es wird noch viel schlimmer. Im Januar 2020 habe ich die ersten Studien darüber gelesen, und knapp vier Wochen später war der erste Fall in Deutschland. Das war schneller ein Thema, als ich dachte. Was uns geholfen hat, war das Sinken der Sterblichkeitsrate, die nicht auf dem hohen Anfangsniveau geblieben ist.

Und die Wissenschaft hat dann doch schnell die ersten Impfstoffe entwickelt.

Ja, das war eine sehr dynamische Zeit. Es gab viel zu lernen in Sachen Pandemien. Die mRNA-Impfstofftechnik hat das massiv nach vorne gebracht. Zuvor war sie nur in der Tiermedizin angewandt, aber nicht am Menschen. Jetzt haben wir viele neue Erkenntnisse, und das wird uns gerade beim Kampf gegen den Krebs langfristig vorwärtsbringen.

Ausblick 2023

Auf lange Sicht: Wie lange bleibt Corona in Ihren Augen eine Bedrohung?

Ich glaube, dass wir bereits 2023 wegen Corona ziemlich entspannt sein werden. Im Sommer werden wir wohl kein Problem mehr haben. Das gilt vor allem für die Menschen, die vier- bis fünfmal Kontakt mit dem Virus hatten. Klar ist aber: Das Virus wird bleiben. Vielleicht wird es Auffrischungsimpfungen – ähnlich wie gegen Influenza – geben, aber wir werden damit leben.

Wie lange wird es im Landkreis noch Test- und Impfzentrum geben?

Nach aktuellem Stand bleibt das Testzentrum in Miesbach bis Ende 2022 im Einsatz. Zusätzlich gibt es jetzt mobile Testteams, die wir bei Ausbrüchen in Pflegeheime schicken können. Das mussten früher Pflegekräfte und Hausärzte übernehmen. Das Impfzentrum in Hausham wird auch vorgehalten. Bei den neuen Auffrischungsimpfungen halten wir uns an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission.

Mit welchem Credo treten Sie an Ihre neuen Aufgaben heran?

Wir wollen als Team mit Sinn und Verstand arbeiten. Teils ist es sehr schwierig, ein ausführendes Organ zu sein, weil wir es nicht allen recht machen können. Aber das Abwägen wollen wir nach bestem medizinischen Wissen vornehmen. Oft geht es darum, Kompromisse zu finden. Das bedeutet, dass man nur zum Teil bekommt, was man will. Intern findet sehr wohl ein offener, kollegialer Austausch statt. Das soll so bleiben. Denn bislang sind wir uns bei unseren Entscheidungen intern stets einig gewesen.

