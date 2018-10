Neuer Schulpfarrer: „Ich will die Jugend für Religion begeistern“

Es ist nicht gerade ein alltäglicher Schritt, den der neue Religionslehrer der Berufsschule Miesbach gemacht hat. Hier erklärt er ihn.

Miesbach – Pfarrer Christian Wendebourg betreute über zwei Jahre die evangelische Kirchengemeinde in Unterschleißheim (Kreis München) und verließ sie nun, um als Lehrer an der Berufsschule und als Schulpfarrer andere Aufgaben zu übernehmen.

Lesen Sie auch: Genezarethkirche Unterschleißheim verliert mitreißenden Prediger

Seine Entscheidung für die Neuausrichtung erklärt Wendebourg so: „Ich werde schwerpunktmäßig wieder das tun, was mir seit der Vikarszeit besonders am Herzen liegt: die Jugend für Religion zu begeistern.“

Martin Greifenstein, der Leiter des Beruflichen Schulzentrums, hört das gern. „Der Religionsunterricht hat an der Berufsschule eine besondere Rolle“, erklärt er. Immerhin ruhe die berufliche Schule schon aus ihrer geschichtlichen Tradition auf zwei Säulen: auf den Zünften und auf der Allgemeinbildung, zu der neben Deutsch, Sozialkunde und Sport auch die Religion gehöre.

Auch interessant: Trotz Vollsperrung: Autofahrer brettern durch Baustelle auf Münchner Straße

Allerdings werde dabei weniger das Evangelium vermittelt. „Im Vordergrund steht die Wertebildung“, sagt Greifenstein. „Deshalb ist Religion ein wichtiges Fach, weil es diese Werte vermittelt. Und unsere drei Lehrer leisten dabei tolle Arbeit.“

Religion ist an der Berufsschule ein Pflichtfach, doch die Schüler besuchen den Unterricht laut Greifenstein gerne. „Natürlich kann man sich befreien lassen, wenn man einer anderen Glaubensgemeinschaft angehört“, erklärt er. „Aber wir haben auch Moslems, die den Religionsunterricht besuchen, weil sie die Klassengemeinschaft nicht verlassen möchten.“ Außerdem sei das Grundgesetz eng mit den christlichen Werten verbunden. Für Wendebourg ist es eine neue Herausforderung. Immerhin war er 34 Jahre lang als Gemeindepfarrer im Dienst.