Neues Kommunalunternehmen soll Tourismus und Wirtschaft voranbringen

Von: Stephen Hank

Beliebtes Ziel von Ausflüglern ist der Wallberg mit seinem markanten Kircherl. Wie sich der Landkreis touristisch und wirtschaftlich entwickelt, damit befasst sich künftig das Kommunalunternehmen REO. © Thomas Plettenberg

Das künftige Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO) wird von einer Doppelspitze geführt. Das wurde jetzt im Kreisentwicklungsausschuss bekannt.

Landkreis – Die Fusion der Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) und des Kommunalunternehmens Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) zu einem neuen Kommunalunternehmen beschäftigt die politisch Verantwortlichen seit Monaten. Ziel der Zusammenlegung ist es, Standort- und Tourismusförderung noch besser zu verzahnen und Synergien zu nutzen. Schon heute arbeiten beide unter einem Dach. Knackpunkt war neben der Besetzung des Verwaltungsrats und der Festlegung seiner Befugnisse auch die Führungsfrage. Hinter verschlossenen Türen wurde in den vergangenen Wochen in unzähligen Sitzungen und Einzelgesprächen zäh gerungen.

„Noch zum Jahreswechsel war ich für nur einen Vorstand“, bekannte Landrat Olaf von Löwis (CSU). „Unter Berücksichtigung der Fakten habe ich meine Einstellung aber angepasst.“ In vielen Personalgesprächen habe er sich davon überzeugen lassen, dass die Aufgaben eine Doppelspitze rechtfertigen. Man gründe schließlich keine neue Firma, sondern führe zwei bestehende Unternehmen zusammen. Und beide hätten viel zu tun. „Sie müssen kontinuierlich und zuverlässig ihre Projekte abarbeiten“, sagte er.

Alexander Schmid, SMG-Geschäftsführer © tp

Im Klartext heißt das: ATS-Vorstand Harald Gmeiner und SMG-Geschäftsführer Alexander Schmid werden das neue Kommunalunternehmen auf absehbare Zeit gemeinsam leiten. Einen von ihnen wird der Verwaltungsrat zum Vorstandsvorsitzenden bestellen. Gmeiners Vorstandsvertrag läuft noch bis Mai 2025 und kann dann verlängert werden. Schmid erhält ebenfalls einen – auf fünf Jahre – befristeten Vertrag. Wie es nach Mai 2025 weitergeht, entscheidet dann der Verwaltungsrat „Die Lösung mit zwei Vorständen ist der beste Weg“, sagte Gmunds Bürgermeister Alfons Besel (FWG). „Das Unternehmen muss laufen, wir haben keine Zeit für Streitereien.“

Harald Gmeiner, ATS-Vorstand © tp

Der Verwaltungsrat des neuen Kommunalunternehmens besteht aus acht Personen und dem Landrat als Vorsitzendem. Fünf Verwaltungsräte stellen die Kreistagsfraktionen von CSU, SPD, Grünen, FWG und FW. „Drei sachverständige Dritte“, wie es in der Satzung heißt, kommen von außerhalb. Es handelt sich um Vertreter des Unternehmerverbands und der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee. „Es ist der Eindruck entstanden, dass wir sie aus finanziellen Überlegungen dabei haben wollten“, sagte Kreiskämmerer Gerhard de Biasio. „Uns geht es aber nicht ums Geld, sondern in erster Linie um deren Expertise.“ Kreissparkasse und Unternehmerverband hätten schon in der Vergangenheit bei der SMG wertvolle Impulse geliefert. „Es gibt keine Bedingung ,Sitz gegen Geld‘“, stellte auch Löwis klar. „Es geht uns ausschließlich um den Sachverstand.“

Kleine Fraktionen verzichten auf Sitz im Verwaltungsrat

Der Landrat dankte in diesem Zusammenhang FDP, ÖDP und BP für ihre „konstruktive Mitwirkung“. Die kleinen Fraktionen im Kreistag hätten durch ihren Verzicht auf einen Verwaltungsratssitz dazu beigetragen, dass das Gremium nicht zu unübersichtlich wird. „Die Parteizugehörigkeit spielt hier ohnehin keine Rolle“, betonte Löwis. „Und über den Kreisentwicklungsausschuss können sich die Fraktionen auch weiterhin einbringen.“

Kreistag trifft endgültige Entscheidung

In sechs Teilbeschlüssen empfahl der Kreisausschuss die Gründung des neuen Kommunalunternehmens. Stimmt kommende Woche auch der Kreistag zu, verkauft die SMG, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ihren gesamten Betrieb mit allen Aktiva und Passiva ans bestehende Kommunalunternehmen ATS und wird anschließend liquidiert. Das fusionierte Kommunalunternehmen firmiert dann als REO KU. Deren Stammkapital wird vom Landkreis auf 100 000 Euro aufgestockt. Es war der einzige Unterpunkt, bei dem es eine Gegenstimme gab. Anastasia Stadler (CSU) erschien der Betrag zu hoch. Ihr hätten die 50 000 Euro Stammkapital der ATS gereicht.

