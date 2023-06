Neues Logo und ein Shop: Museumsverein Miesbach gibt weiter Gas

Von: Sebastian Grauvogl

Neues Logo: (v.l.) Andi Kempf, Konrad Tradler und Johannes Schlichting vom Museumsverein Miesbach präsentieren die frische Gestaltung. © stefan schweihofer

Der Museumsverein Miesbach bleibt auch ohne eigene Dauerausstellung umtriebig. Jetzt gibt es ein neues Logo - und Pläne für einen Shop im Rathaus.

Miesbach – Nach der Ausstellung noch ein paar Erinnerungsstücke kaufen: In vielen Museen ist der Besuch im zugehörigen Shop quasi obligatorisch. Dass er sogar ohne Museum selbst lohnenswert sein kann, davon ist der Museumsverein Miesbach überzeugt. Wie nun bei der Hauptversammlung bekannt wurde, gibt es Pläne, zur Weihnachtszeit einen temporären Verkauf im Rathausfoyer einzurichten. Unter dem Motto „Museumsshop ohne Museum“ soll es hier Zinnfiguren, Weihnachtsschmuck, historische Postkarten, Tücher sowie vieles andere mehr zu erstehen geben. Für Ideen ist der Vorstand dankbar, heißt es im Protokoll der Sitzung. Um Absatz zu finden, sollten die Waren aber nicht zu teuer sein.

Verein sucht nach wie vor Räume für neues Museum

Nur ein Beispiel, wie der Verein mit seinen derzeit 109 Mitgliedern versucht, das derzeit im nicht öffentlich zugänglichen Obergeschoss des Feuerwehrhauses eingelagerte Miesbacher Heimatmuseum in der Bevölkerung lebendig zu halten. Wie berichtet, geschieht dies in Ermangelung geeigneter Räume für eine Dauerausstellung aktuell vor allem über zeitlich befristete Sonderschauen an verschiedenen Orten.

Wie Vorsitzender Johannes Schlichting berichtete, hat die in Miesbach und Holzkirchen gezeigte Uhrenausstellung 2022 einen „großen Widerhall“ erfahren. Dennoch, so Schlichting, könne eine Ausstellung dauerhaft „kein Museumsersatz“ sein. So wolle der Verein auch die Hoffnung auf feste Räume nicht aufgeben – etwa in den nach dem Umzug des Landratsamtes in einen Neubau frei werdenden Gebäuden (Gersthaus, Zulassungsstelle und altes Finanzamt). Als nächsten Schritt wolle man einen Termin mit dem Landrat erfragen.

Doch auch an seinem eigenen Erscheinungsbild hat der Museumsverein in den vergangenen Monaten intensiv gefeilt. Beisitzer Andreas Kempf hatte vier Entwürfe für ein neues Logo erarbeitet, über die die Mitglieder nun bei der Hauptversammlung abstimmen durften. Den Zuschlag erhielt am Ende mit deutlicher Mehrheit das Emblem mit einem „halben M“ auf roten Grund und mit dem Schriftzug Museumsverein Miesbach.

Nächste Ausstellung schon in Arbeit

Eine Vorschau auf die bereits in Arbeit befindliche nächste Ausstellung gab Hermann Kraus vom dafür zuständigen Arbeitskreis. Wie berichtet, will der Museumsverein unter dem Titel „Made in Miesbach“ historische Objekte über das Miesbacher Gewerbe (Druckerei, Hutfabrikation und Molkerei) sammeln. Die Bürger sind aufgerufen, entsprechende Stücke aus ihrem Besitz einzureichen. Die Schau soll laut Kraus vom 12. Oktober bis 4. November im Rathausfoyer zu sehen sein.

Noch keinen konkreten Termin gibt es laut Zweitem Vorsitzenden Konrad Tradler für das im Juni 2024 geplante Sänger- und Musikantentreffen auf der Freilichtbühne bei der Trachtenhütte. Mehrere Gruppen hätten sich bereit erklärt, unentgeltlich aufzutreten. Uneinig waren sich die Mitglieder des Museumsvereins noch, ob die Veranstaltung Eintritt kosten soll oder die Besucher nur um freiwillige Spenden gebeten werden.

Deutlich schneller soll sich der Internetauftritt des Museumsvereins ändern. Andreas Kempf arbeite gerade an der Neugestaltung der Homepage, ist im Protokoll zu lesen. Selbstverständlich unter Berücksichtigung des neuen Logos.

