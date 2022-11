Neues Pfarrheim in Miesbach: Statue ist zurück an der Fassade - Eröffnungstermin steht

Von: Sebastian Grauvogl

Zufrieden mit dem Baufortschritt: (v.l.) Kirchenpfleger Siegfried Rummel, Pastoralreferentin Kathrin Baumann und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Ferdinand Huber neben der Statue von St. Josef mit dem Jesuskind, das nun einen goldenen Reichsapfel mit Kreuz in seiner Hand hält. © Pfarrei

Der Neubau des Miesbacher Pfarrheims geht auf die Zielgeraden. Auch die Statue von St. Josef mit dem Jesuskind ist zurück an der Fassade. Ein Rätsel zu ihr aber bleibt.

Miesbach – Hinweise auf das Original blieben letztlich aus. „Es war nicht herauszubringen, was das Jesuskindlein in der Hand gehalten hat“, erzählt der Miesbacher Kirchenpfleger Siegfried Rummel. Also habe man sich an vergleichbaren Figuren orientiert – und sich so für einen goldenen Reichsapfel mit Kreuz entschieden. Und auch einen neuen Platz hat die Statue des Heiligen Josef mit dem Kind im linken Arm erhalten: an der Hauptfassade des neuen Miesbacher Pfarrheims.

Wie berichtet, befand sich die Skulptur bis zum Abriss des Vorgängerbaus im Sommer 2020 in einem Erker am Eingangsbereich. Geschaffen hat sie laut Rummel der Miesbacher Künstler Karl Pfeffer in den 1940er-Jahren. Als man St. Josef von seinem Sockel nahm, um ihn vor den Baggern zu retten, fiel den Vertretern der Pfarrei Mariä Himmelfahrt ein Loch in der nach oben geöffneten Hand des Jesuskinds auf. Die logische Schlussfolgerung: Hier muss einst ein Gegenstand verankert gewesen sein. Welcher, versuchte Rummel seither herauszufinden – ohne Erfolg. Auch auf einem alten Foto habe man nichts erkennen können.

Figur ein echter Blickfang an der Fassade des neuen Pfarrheims

Mit der nun frei rekonstruierten Variante können aber alle gut leben. Entsprechend groß war die Freude, als der Heilige Josef mit dem Kind im Beisein von Rummel, Pastoralreferentin Kathrin Baumann und Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Ferdinand Huber auf sein neues Podest in der Fassade gehoben wurde. Hier thronen die Figuren nun unübersehbar über dem Haupteingang mit dem Schriftzug „Pfarrheim Mariä Himmelfahrt“. Vor allem die neue goldene Kugel mit Kreuz erweist sich bei Sonnenlicht als strahlender Blickfang.

Auch sonst nähert sich das neue Pfarrheim seiner Vollendung. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Rummel, der die Baustelle für die Pfarrei von Anfang an betreut hat, nicht ohne Stolz. Ab Mitte Dezember werde man die Festschrift herausgeben, in der auch das Programm der Eröffnungswoche sowie die weiteren Aktionen im kompletten Kirchenjahr 2023 enthalten sein sollen. Auch der Termin der Einweihung steht laut Rummel bereits fest: Es ist Sonntag, 22. Januar 2023.

