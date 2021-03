Neugestaltung der Riviera in Miesbach wird nun ohne Streetball-Anlage geplant

Miesbach – Schlechte Nachrichten für die Jugendlichen von Miesbach: Die Riviera, die im Zuge der Baumfällungen 2020 im Kampf gegen den Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) nun zu einer grünen Oase für alle Bürger umgestaltet werden soll, wird ohne die zunächst in Aussicht gestellte Streetball-Anlage geplant.

Wie Stadtrat Markus Seemüller (FWG) gegenüber unserer Zeitung mitteilt, sei das Spielfeld, das im ersten Entwurf nahe der Bayrischzeller Straße – der B 472 – eingezeichnet war, in den Plänen, über die der Stadtrat in seiner morgigen Sitzung (17 Uhr) bstimmen wird, nicht mehr vorgesehen. Ein Ersatz sei vorerst nicht in Aussicht.

Grund dafür sind offenbar die mahnenden Reaktionen seitens einiger Riviera-Anwohner, die sich bei der Bürgerbefragung der Stadt ebenso besorgt wegen des zu erwartenden Lärms gezeigt haben wie bei der Online-Diskussion der Freien Wähler (wir berichteten). Für die Jugendlichen ist dies eine enttäuschende Entwicklung.

Wenig Möglichkeiten in Miesbach

Dies bestätigen Benjamin Stastny und Leo Decrusch. Die beiden 16-Jährigen haben sehr gehofft, dass der Streetball-Platz kommt. Es wäre ein Lichtblick gewesen im öden Freizeit-Alltag. „Wenn wir nach der Schule rausgehen, können wir eigentlich nur in der Gegend rumschauen“, sagt Benjamin. Denn einen Treffpunkt für Jugendliche gebe es nicht. Die Folge ist: Man hängt herum. Viele am Bahnhof, andere in Parkanlagen. Ohne Beschäftigung. „In Miesbach ist halt nichts los.“

Das, was sich die Jugendlichen wünschen, ist ein Treffpunkt, bei dem man sich beschäftigen kann und auch darf. „Etwas mit Sport wäre super“, sagt Benjamin. Ein Platz, der zentrumsnah ist und den man auch am Wochenende nutzen kann. Wo Basketball, aber auch Fußball möglich ist.

Vereine bieten keine breite Lösung

Seitens mancher Stadträte wurde in der Vergangenheit gerne auf die Miesbacher Sportvereine verwiesen. Doch die Angebote, die es seitens der Vereine gibt, seien für viele Jugendliche zu starr, erklärt Leo: „Viele sind nicht mehr im Verein, weil es ihnen zu viel geworden ist.“ Am unverbindlichen, spontanen und zeitlich ungebundenen Sporteln hätten die Jugendlichen aber immer noch Spaß.

Der Funcourt an der Badstraße sei so gesehen – auch wenn er nicht gerade zentrumsnah sei – ein gutes Angebot, sagen beide, aber für die Vielzahl an Jugendlichen in der Kreisstadt bei Weitem zu wenig. „Es können dort halt nur zwei Teams spielen“, stellt Leo fest. Und wenn der Funcourt besetzt ist, ist er besetzt. Dann heiße es weiterziehen. Hinzu komme, dass sich nicht alle Gruppen und Cliquen miteinander verstehen. Auch aus diesem Grund sei ein zweiter Platz mehr als wünschenswert.

Riviera wäre eine „schöne Location“ gewesen

Deshalb haben sich die Jugendlichen sehr über die Nachricht gefreut, dass die neue Riviera mit einer Streetball-Anlage ausgestattet werden soll. „Das war echt positiv“, sagt Benjamin. Die Riviera sei eine „schöne Location“ und zudem zentrumsnah gelegen. Von dort sei der Weg nicht weit zum Edeka, um sich mal mit Snacks und Getränke zu versorgen.

Dass nun Anwohner der Riviera sich gegen den Streetball-Platz ausgesprochen haben, können beide nicht so recht nachvollziehen. „Die Anlage wäre neben der Bundesstraße gewesen, und da ist es verkehrsbedingt eh immer laut“, sagt Benjamin. „Ein paar Jugendliche sollten da doch nicht stören.“ Leo sieht es ähnlich und erinnert: „Bei der Kommunalwahl 2020 hat es ja geheißen, dass man etwas für die Jugend tun will.“ Er und sein Freund hoffen nun, dass man Alternativen findet. Der Waitzinger Park wäre eine solche – zentrumsnah und ohne nah angrenzende Bebauung.

Was die Jugendlichen von Miesbach nicht brauchen, ist eine weitere Sitzecke mit Bänken. „Bänke gibt es genug“, stellt Leo fest. „Wir gehen von einer Bank zur nächsten und schauen rum. Genau das wollen wir aber nicht mehr.“

ddy