Neuhaus: Unfallflucht in der Dürnbachstraße - Polizei sucht Zeugen

Wer hat etwas gesehen?

von Christian Masengarb schließen

Ein Unbekannter ist in der Dürnbachstraße in Neuhaus auf einen Skoda aufgefahren und geflohen. Die Polizei sucht Zeugen.

Neuhaus - Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am Freitag, 14. Mai, in der Dürnbachstraße in Neuhaus auf Höhe der Hausnummer 5, etwa 50 Meter vor der Einmündung zur B307, ein Unfall mit Fahrerflucht passiert. Ein 32-jähriger Münchener hatte seinen Skoda Octavia RS von 11 bis 17 Uhr dort geparkt. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter das Auto im Heckbereich an und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3000 Euro.

Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. Wer Hinweise zu Unfallhergang oder Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 0 80 25 / 29 90 bei der Inspektion Miesbach zu melden.