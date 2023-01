Neujahrsempfang Miesbach: Regisseurin auf großer Bühne geehrt

Von: Sebastian Grauvogl

Erlebten ein volles Programm: die geladenen Gäste beim Neujahrsempfang der Stadt Miesbach im Waitzinger Keller. © THOMAS PLETTENBERG

Viel zu erzählen hatte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller bei seiner Premiere beim Neujahrsempfang. Dann gehörte die Bühne den Geehrten, allen voran der Kulturpreisträgerin 2023.

Miesbach – Als Theaterregisseurin ist es Regina Weber-Toepel gewohnt, anderen die Bühne zu überlassen. Für gewöhnlich tritt sie erst dann für eine Verbeugung ins Rampenlicht, wenn ihre Schauspieler den verdienten Schlussapplaus ausgiebig genossen haben. Ähnliche Qualitäten konnte Weber-Toepel nun auch beim Miesbacher Neujahrsempfang beweisen. Zwar zeichnete die Gründerin der Jungen Bühne Miesbach beim Festakt im Waitzinger Keller nicht fürs Drehbuch verantwortlich, musste sich aber dennoch fast zwei Stunden gedulden, ehe sie Bürgermeister Gerhard Braunmiller als Kulturpreisträgerin 2023 ins Rampenlicht bat.

Denn zunächst nutzte der Rathauschef seine coronabedingt verspätete Premiere beim Neujahrsempfang für einen wort- und bildreichen Rückblick auf die knapp erste Hälfte seiner bisherigen Amtszeit. Abgeschlossene, laufende und geplante Projekte der Kreisstadt reihten sich in einer Fülle aneinander, dass sich so mancher der geladenen Gäste fast in einer Bürgerversammlung wähnte. Doch Braunmiller war es wichtig zu zeigen, dass selbst die Lockdowns keinen vollständigen Stillstand in Miesbach verursacht haben – und, wie schnell das Leben mit den zunehmenden Lockerungen zurückkehrte.

Ausführlicher Rückblick in Wort und Bild

Dazu öffnete der Rathauschef sein digitales Fotoalbum, das an die große Leinwand hinter dem Rednerpult projiziert wurde. Waren die Motive kurz nach seinem Amtsantritt noch von Masken und Abstand gekennzeichnet, wurden die Menschen auf den Bildern im Verlauf immer zahlreicher und dichter gedrängt. Großen Raum nahmen die Einweihungsfotos ein, anhand derer Braunmiller zeigte, dass in seinen ersten Jahren im Chefsessel des Rathauses einiges passiert ist in Miesbach. Und er versicherte, dass er diesen Elan auch bei den anstehenden Großprojekten an den Tag legen werde. „Ich habe Freude am Bürgermeisteramt und werde mich weiter mit ganzer Kraft für Euch einsetzen“, versprach er und übergab das Wort an verschiedene Miesbacher, die in kurzen Videoeinspielern ihre Gefühle für Miesbach verrieten. Die launige Bandbreite reichte von „ganz okay, da kann man nicht schimpfen“ (ein Fierant auf dem Wochenmarkt) bis zu „ganz ganz ganz toll“ (ein Kind).

Nach zwei Stunden endete der offizielle Teil mit der Verleihung des Kulturpreises 2023. Bürgermeister Gerhard Braunmiller überreichte die Urkunde dazu an Theatermacherin Regina Weber-Toepel. © THOMAS PLETTENBERG

Dass das gesellschaftliche Leben in der Kreisstadt aber auch maßgeblich vom ehrenamtlichen Engagement abhängt, stellte der Rathauschef beim Neujahrsempfang gleich mehrfach heraus. Ob Vereine oder Blaulichtorganisationen: „Ohne ihr selbstloses Wirken wäre vieles nicht möglich“, sagte Braunmiller.

Nach seiner gut einstündigen Ansprache ging es endlich an die Ehrungen verdienter Bürger (Bericht folgt) und die Verleihung des Kulturpreises. Seit gut 35 Jahren bereichere Weber-Toepel die Kulturszene Miesbachs und habe der Stadt mit „kreativer Ader und pädagogischem Geschick“ viele „umjubelte und hochkarätige Aufführungen“ beschert, würdigte Braunmiller die Theatermacherin, die 1990 nach einem gut besuchten Theaterworkshop im Ferienprogramm zusammen mit Georg Reiter die Idee zur Gründung der Jungen Bühne hatte. Seit 2004 sei der Bräuwirtsaal ihr Stammhaus, den sie bis zu acht Mal im Jahr fülle. Auch Projekte mit der Realschule, der Stadtbücherei und das Adventssingen des Trachtenvereins bereichere die ausgebildete Theaterlehrerin, die somit auch außerschulische Bildungsarbeit leiste.

Dank für Auszeichnung zur Kulturpreisträgerin

Weber-Toepel zeigte sich „außerordentlich erfreut und überrascht“ über die Auszeichnung und bedankte sich beim Kulturausschuss der Stadt für das einstimmige Votum sowie bei allen Wegbegleitern und ihrer Familie. Obwohl sie seit ihrer Kindheit der Theaterkunst verbunden sei, hätten ihr die vergangenen Jahre gezeigt, dass diese keine Selbstverständlichkeit sei. Umso mehr danke sie dem treuen Publikum für den Applaus: „Er liefert uns den Boden für die nächsten Aufführungen.“

Den spendeten auch die Gäste des Neujahrsempfangs reichlich, ehe es – eingeläutet von den Klängen des Duos Millefleures mit Nestan Heberger (Klavier) und Sarah Lilian Kober (Klarinette/Saxofon) sowie der von allen intonierten Bayernhymne – zur Weißwurstbrotzeit hinunter ins Gewölbe des Waitzinger Kellers ging. Das Zwölfuhrläuten war da angesichts des vollen Programms zuvor allerdings längst verklungen.

