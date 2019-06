Nicht gut genug versteckt: Polizei findet Drogen bei Miesbacher (21) 

Weil die Polizei einen 21-jährigen Miesbacher genau durchsuchte, flog dessen Drogenbesitz auf. Dabei hatte sich der Mann beim Verstecken durchaus Mühe gegeben.

Miesbach - In der Nacht zum Freitag gegen 0 Uhr kontrollierten Zivilfahnder der Polizeiinspektion Miesbach einen 21-Jährigen im Stadtgebiet Miesbach. Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizisten leichten Marihuana-Geruch bei dem jungen Mann fest. Eine Durchsuchung seines Rucksackes bracht die Wahrheit ans Licht. In einer Tennisballdose, zwischen mehreren Bällen, versteckte der junge Mann ein älteres Marmeladengläschen. In dem Gläschen befand sich eine geringe Menge Marihuana. Der 21-Jährige räumte anschließend ein, dass er nicht damit gerechnet habe, dass die Polizisten so detailliert suchen würden.

Der Miesbacher wurde festgenommen und aufs Polizeirevier verbracht. Gegen den bereits polizeibekannten Mann wird nun wegen illegalen Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt.