Nicht nur zur Schnapszahl ausgebucht: Ansturm auf Standesämter an Schliersee und Tegernsee

Von: Gabi Werner, Andreas Höger, Sebastian Grauvogl

Teilen

Den Bund fürs Leben schließen Paare gerne an einem prägnanten Datum. Für den heutigen 02.02. oder den 22.02.22 gibt es im Landkreis bereits etliche Buchungen. © Fotolia

Trotz Corona: Die Standesämter im Landkreis Miesbach erleben einen regelrechten Ansturm. Sogar im Februar sind manche Tage ausgebucht - wegen eines besonderen Datums.

Landkreis – Zur Schnapszahl auf die Ehe anstoßen: In Schliersee können das am 22. Februar drei Paare. „Wir sind ausgebucht“, sagt Standesbeamtin Christine Neundlinger. Tatsächlich seien drei Trauungen an einem Dienstag im Februar schon außergewöhnlich, was eben am ebenso außergewöhnlichen wie einprägsamen Datum liege. Aber auch an anderen beliebten Terminen – bevorzugt natürlich die Wochenenden im Sommer – ist der Hochzeitskalender in der Marktgemeinde voll. Einen Rückstau durch pandemiebedingt verschobene Feiern kann Neundlinger aber nicht erkennen. So hätten sich 2021 rund 150 Paare das Ja-Wort gegeben. Das sei letztlich auch das Maximum, das das Schlierseer Standesamt personell bewältigen könne. „Rein von den Anfragen her könnten wir uns natürlich bis ins Unendliche steigern“, sagt Neundlinger.

Umso ärgerlicher sei es, dass es immer wieder spontane Absagen gebe. Laut Neundlinger eine Folge von Mehrfachanmeldungen. Ähnlich wie bei der Kinderbetreuung würden sich einige Paare gleich in mehreren Rathäusern Termine reservieren und daraus dann ihre Wunschlösung auswählen. „Ans rechtzeitige Absagen denken manche aber nicht mehr.“ Mit der Folge, dass Neundlinger anderen Heiratswilligen einen Korb geben muss, obwohl eigentlich noch etwas verfügbar wäre.

In Hausham sind Trauungen ein Ganzjahresthema

In Hausham sind Trauungen ein Ganzjahresthema. Schnee und Kälte seien für manche Paare nicht nur verschmerzbar, sondern sogar das perfekte Wetter. Das liegt natürlich nicht zuletzt am Trauzimmer im Almbad Huberspitz, das für solche Bedingungen die perfekte Kulisse bietet. Damit es auch die Standesbeamten rechtzeitig auf den Berg schaffen, haben sie immer Schneeketten im Auto, berichtet Standesamtsleiterin Sylvia Heyder.

Rund 25 Prozent der in den vergangenen beiden Jahren rund 200 Trauungen in Hausham hätten in den Wintermonaten stattgefunden, berichtet Heyder. Dass aber unter der Woche gleich drei Paare diesen besonderen Moment erleben, wie es am Dienstag, 22. Februar, der Fall ist, liege aber schon eher am besonderen Datum dieses Termins, meint Heyder: 22.02.2022. Generell würden solche Zahlenkombinationen aber nicht die große Rolle spielen. Eher würden die Paare ein für sie selbst spezielles Datum auswählen, beispielsweise den Kennenlerntag oder den Tag des Heiratsantrags.

Corona jedenfalls hat dem Ehe-Boom keinen Abbruch getan. Sogar im von Lockdowns geprägten Jahr 2020 habe man 197 Trauungen abgehalten, berichtet Heyder. 2021 waren es 204, davon 103 am Huberspitz und 101 unten im Rathaus. Für heuer liegen Heyder bereits 85 Buchungen vor. Einen großen Nachhol- oder Verschiebungseffekt durch die Pandemie kann die Standesamtsleiterin nicht erkennen. Etliche Paare hätten sich von Haus aus erst für 2022 angemeldet.

Viele Termine im Tegernseer Tal längst ausgebucht

In den Standesämtern des Tegernseer Tals ist nicht nur der 22.02.2022, sondern auch der heutige 02.02.2022 längst ausgebucht. Auch sonst haben Katharina Aust als Leiterin des zentralen Standesamtes in Tegernsee und ihre Kollegen rund um den See alle Hände voll zu tun, um die Wünsche der Brautpaare zu erfüllen und in Zeiten von Corona gemäß den aktuellen Vorgaben stimmungsvolle Zeremonien zu gestalten.

Auch sonst ist selbst in Corona-Zeiten die Nachfrage nach Hochzeiten im Tegernseer Tal ungebrochen. In den Jahren 2020 und 2021 haben sich hier jeweils 531 und 517 Paare das Ja-Wort gegeben. Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 622 – also ein nicht allzu großer Einbruch. Freilich gebe es einige Paare, die versuchen würden, ihre Trauung zu verschieben, „wenn das Feiern wegen Corona nicht wie gewünscht möglich ist“, hat Aust festgestellt. Viele andere würden aber auch an ihren Terminen festhalten.

Grundsätzlich werden in den Standesämtern rund um den Tegernsee keine Wartelisten geführt. Es gebe auch nur ein gewisses Kontingent an Trauungen, das ihre Kollegen und sie bewältigen können, berichtet die Rottacherin. Wenn das ausgeschöpft ist, müssen sich die Brautpaare gedulden oder anderweitig orientieren.

Schnapszahltage auch im Raum Holzkirchen für Trauungen gefragt

In Holzkirchen gibt es aktuell drei Paare, die am 22.02.2022 heiraten wollen, teilt Sissina Weber von der Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus mit. Mehr als zwei weiteren Paaren würde man keine Zusage mehr geben. „Wir wollen für jede Trauung ausreichend Zeit einplanen, um den Paaren nicht das Gefühl zu geben, es geht wie am Fließband.“ Für Weyarn gebe es aktuell noch keine Anfrage für den 22.02.2022, in Otterfing habe sich ein den Termin reservieren lassen.

Bei den Standesämtern Otterfing und Weyarn sei die Zahl der Eheschließungen 2020 coronabedingt im Vergleich zu 2019 nur geringfügig zurückgegangen. In Otterfing von 18 auf 15, in Weyarn von 23 auf 21. In Holzkirchen sei der Rückgang deutlicher gewesen: von 72 auf 58. 2021 habe die Zahl der Trauungen in Holzkirchen bei 66, in Otterfing bei 20 und in Weyarn bei 23 gelegen. Der Aufschwung ist also zurück.

avh/gab/sg