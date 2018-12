Autofahrer erwischt Bahnschranke

Man kennt das: „Das schaff ich noch“, denkt sich so mancher Autofahrer im Straßenverkehr - so auch ein 22-Jähriger aus Miesbach beim Überqueren eines Bahnübergangs. Doch diesmal ging‘s schief.

Der Unfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 6.10 Uhr am Bahnübergang am Lindenplatz in Miesbach ereignet. Ein 22-Jähriger war mit seinem Suzuki vom Kreuzberg her kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs als sich bereits die Bahnschranken zu senken begannen - die BOB in Richtung Schliersee war bereits in Anfahrt. Der Miesbacher fuhr trotzdem über den Bahnübergang und kollidierte dabei mit einer der Schranken.

Wie die Polizei Miesbach berichtet, entstand durch den Aufprall am Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Immerhin: Die Schranke blieb unbeschädigt. Und bei dem Vorfall wurde weder der Miesbacher noch der Personenzug gefährdet.

Ganz ohne rechtliche Folgen bleibt der Unfall aber nicht: Gegen den Fahrer wird nun Anzeige erstattet.

