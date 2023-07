Notlösung rettet das Campusfest: Warum die Feier von Realschule und Gymnasium fast ausgefallen wäre

GERADE NOCH GERETTET

Das Campusfest in Miesbach ist etwas Besonderes. Realschule und Gymnasium feiern jedes Jahr gemeinsam auf der Verkehrsfläche zwischen den beiden Schulhäusern das Ende des Schuljahres. Doch heuer stand das beliebte Event auf der Kippe. Wegen einer Baustelle der Deutschen Bahn drohte die komplette Absage.

Miesbach – Entsprechend groß war am Mittwoch die Enttäuschung bei den Elternbeiräten und Schulverantwortlichen, als sie erfuhren, dass die Stadt in diesem Jahr wohl nicht die verkehrsrechtliche Gestattung für das Fest auf dem Schulcampus zwischen Realschule und Gymnasium erteilen kann. Keine Freigabe für die Haidmühlstraße.

Das war im Prinzip gleichbedeutend mit der Absage des Schulfestes, wie Markus Gamperling, der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums, auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt: „Wir brauchen die Fläche. Hier liegen unsere Anschlüsse und Leitungen für Wasser und Abwasser. Eine Verlegung in den Park oder die Höfe wäre ein zu großer Aufwand.“ Außerdem sei es ja gerade das Charakteristische, dass beide Schulen kooperieren. Deshalb sei auch der Campus als höhengleiche Fläche ohne Bordsteine konzipiert worden.

Fatale Baustelle am Bahnübergang

Was der Nutzung der Haidmühlstraße jetzt für das Campusfest am Mittwoch, 26. Juli, entgegenstand, ist die Baustelle im Bereich Anger. Dort erneuert die Bahn derzeit den Bahnübergang (wir berichteten). Diese Umleitung über den Kreuzberg wurde in den vergangenen Jahren immer wieder genutzt für die Zeit des Campusfestes. Diesmal nicht.

Rettende Idee gesucht

Das hat zur Folge, dass die Anwohner der Haidmühl zwar problemlos ihr Viertel über die Birkenstraße verlassen können, aber es gibt ohne die Haidmühlstraße keine Zufahrt mehr hinein, denn die Birkenstraße ist eine Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung. Und eine Öffnung in beide Richtungen wurde wiederum seitens der Polizei abgelehnt nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr. 2022 fiel die Anbindung über Anger wegen Brückenbauarbeiten aus. Die Birkenstraße wurde in beide Richtungen geöffnet, und eine Reihe von Beinahe-Unfällen waren die Folge, wie Miesbachs Bauamtsleiter Lutz Breitwieser berichtet. Die Stadt habe nun auch versucht, bei der Bahn eine frühere Öffnung des Bahnübergangs zu erwirken, doch dies lehnte das Unternehmen aus Sicherheitsgründen klar ab.

Alle Hebel in Bewegung gesetzt

Nach der ersten Gesprächsrunde am Mittwoch ging eine intensive Suche nach Alternativen bei Schulen und Stadt los – mit Erfolg. Diesmal sollen die unübersichtlichen Kurven der Birkenstraße von 16 bis 24 Uhr mit Warnhinweisen und Blinklicht besser gesichert werden. Zudem sollen die Anwohner mit Postwurf-Flyern informiert werden. Dabei setzte die Stadt alle Hebel in Bewegung, um mit dieser Regelung auch die Polizei zu überzeugen.

Nicht nur Gamperling fällt mit dieser Lösung ein Stein vom Herzen: „Es wurden viele Alternativen überlegt. Toll, dass es jetzt klappt und alle guten Willen gezeigt haben. Jetzt bereiten wir das Campusfest im Turbogang vor.“

