Nur noch ein Totalschaden: Fußgängerbrücke am Eisstadion in Miesbach muss neu gebaut werden

Nicht mehr sicher: Die Fußgängerbrücke über die Schlierach am Eisstadion ist seit einigen Tagen gesperrt.

Aus Sicherheitsgründen bereits gesperrt

von Dieter Dorby schließen

Miesbach – In Miesbach tut sich die nächste unaufschiebbare Baustelle auf: Die Fußgängerbrücke am Parkplatz der Eishalle muss neu gebaut werden. Der Stadtrat hat dazu in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht gegeben.