Obdachlosenheim Miesbach: Erste Planung soll Bedarf klären

Jetzt wird es konkret: Der Finanzausschuss der Stadt Miesbach hat grünes Licht gegeben für eine Bedarfsplanung beziehungsweise Projektstudie, die klären soll, wie und in welchem Umfang auf den maroden Zustand des Obdachlosenheims an der Frauenschulstraße reagiert werden soll.

Miesbach – Paul Fertl (SPD) zeigte sich erfreut, dass dieses Thema nun – aus seiner Sicht: endlich – den Weg in eine öffentliche Sitzung gefunden hatte. Wie berichtet, versucht die SPD das Obdachlosenheim bereits seit September als brisantes Thema auf der öffentlichen Tagesordnung zu platzieren. Bislang wurde es aber nur zweimal nicht öffentlich im Bauausschuss behandelt – mit breiter Zustimmung aus den übrigen Fraktionen. Aus gutem Grund, wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) bereits erklärte: „Wir haben das Thema bereits seit einiger Zeit auf dem Schirm und arbeiten an einer Lösung.“ Bislang sei eine öffentliche Diskussion nicht möglich gewesen.

Obdachlosenheim: Erste Planung soll Bedarf klären

In welchem Umfang die Stadt einsteigen muss, ob eine Sanierung reicht oder ein Neubau nötig ist, soll die Bedarfsplanung ergeben. Sie kostet rund 5000 Euro, der Finanzausschuss erteilte einstimmig grünes Licht. „Es geht darum herauszufinden, was wir wirklich brauchen“, sagte Braunmiller. Fertl betonte, dass „einfacher Standard angemessen“ sei. Eine Etagendusche wie bisher „geht nicht“.

Markus Seemüller (FWG) regte an, sich vorab mit dem Planer zusammenzusetzen. Dabei sollten alle Fraktionen mit je einem Vertreter beteiligt sein. Sein Aufruf: „Wir müssen da was machen, aber bitte bindet die Fraktionen mit ein.“ Manfred Burger (Grüne) mahnte, bei der Planung auch an die Zukunft zu denken: „Es geht jetzt weniger um Details, sondern darum, was wir mittelfristig zur Verfügung stellen müssen.“

Fertl mahnt: „Es besteht Handlungsbedarf“

Aktuell sind von den 22 Wohneinheiten 20 belegt. Laut Fertl sei dort sogar Schimmel aufgetreten – „da herrscht Handlungsbedarf“. Ein Grund dafür – so eine Vermutung aus dem Gremium – könnte das Aufhängen nasser Wäsche in den Räumen sein.

Dass das Insistieren der SPD bei diesem Thema von den übrigen Vertretern nicht unterstützt wird, wurde im Vorfeld des Finanzausschusses bereits im Stadtrat deutlich. Dort hatte es ein Antrag der SPD zum Obdachlosenheim mit Blick auf die Themenfülle und auf den anschließenden Finanzausschuss nicht mehr auf Tagesordnung geschafft, was Fertl unter Verschiedenes monierte. Dies wiederum missfiel Burger: „Was bezweckt ihr damit? Wir treiben doch eine saubere Lösung voran – auch wenn es nicht öffentlich erfolgt, weil noch Belange zu klären sind.“ Zudem hätte Fertl in den vergangenen 18 Jahren als Zweiter Bürgermeister Gelegenheit genug gehabt, etwas zu erreichen. Was auch Erhard Pohl (CSU) so sah: Selbst wenn Braunmillers Vorgängerin Ingrid Pongratz (CSU) blockiert haben sollte, hätte Fertl das Thema in den Stadtrat bringen können. Jetzt beim neuen Bürgermeister das Thema so zu präsentieren, „ist ein Schaufensterantrag“.