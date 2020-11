SPD Miesbach legt mit neuen Fragen nach

Die SPD hat durch Sozialreferentin Hedwig Schmid und Paul Fertl weitere Fragen zum Obdachlosenheim an die Stadt gerichtet, nachdem der erste Fragenkatalog „leider etwas oberflächlich“ beantwortet worden sei.

Dabei erneuern beide ihre Forderung, dass für jede Wohneinheit eine Ausstattung mit Elektroherd und Kühlschrank, Zentralheizung, sicherer und belastbarer Elektrik, Nasszelle mit Toilette, Waschbecken und Dusche, gemeinsame Waschküche und Möglichkeit zum Wäschetrocknen auch außerhalb des Gebäudes und dichte Fenster unabdingbar seien.

Sollte ein Neubau nötig sein, bringt die SPD als Standorte den Hang am Volksfestplatz, die westliche Fläche am Berufsbildungszentrum an der Frauenschulstraße sowie das geplante Erweiterungsgebiet im Gewerbegebiet Nord ins Spiel. Auch betonen Schmid und Fertl, dass es nicht um Schuldzuweisungen gehe, „sondern um eine klare Feststellung der Mängel und um rasche und nachhaltige Lösungen für die Menschen“.

Dass er als Vize-Bürgermeister untätig geblieben sei, weist Fertl zurück: „Ich wurde zu verschiedenen Problemen des Heims bei Ex-Bürgermeisterin Ingrid Pongratz vorstellig – mit sehr geringem Erfolg.“ Nur zweimal sei er über einzelne Punkte, die das Obdachlosenheim betrafen, informiert worden – unter anderem beim Brand Ende 2014.