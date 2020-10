Oberland-Card: Deutschlandweit einmaliges Bonusbezahlsystem startet im Landkreis Miesbach

Es ist das bundesweit erste landkreisweite Bonusbezahlsystem, das die SMG im Landkreis Miesbach einführen will: die Oberland-Card. Starttermin ist der 15. März 2021.

Mit der Oberland-Card können Kunden beim Einkauf in regionalen Geschäften Guthaben sammeln.

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern steuerfreie Sachzuwendungen aufbuchen lassen.

Das Projekt soll die regionale Wirtschaft stärken.

Miesbach/Landkreis – Mehr Netto vom Brutto: „Als Arbeitgeber ist das eines unserer wichtigsten Ziele“, sagt Anton Stetter, Vorsitzender des Unternehmerverbands Miesbach (UVM). Bislang habe man dabei oft auf Tankgutscheine zurückgegriffen. Doch das, findet Stetter, ist eigentlich nur eine Notlösung. „Wir wollen lieber, dass unsere Mitarbeiter mit dem Geld die regionale Wirtschaft stärken, anstatt es einfach nur zu vertanken.“

Das ist das Ziel

Bald gibt es dafür das passende Mittel. Am 15. März 2021 geht die Oberland-Card an den Start. Das erste landkreisweite Bonusbezahlsystem Deutschlands, wie Projektleiter Florian Brunner von der Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) Landkreis Miesbach gestern beim Pressegespräch im Landratsamt stolz betonte. Ziel der blauen Karte mit Bergpanorama ist es, den Einkauf vor Ort zu belohnen und damit Einzelhandel, Direktvermarkter und Gastronomen zu unterstützen.

Auch die Arbeitgeber im Landkreis sollen die Oberland-Card nutzen: Sie können steuerfreie Sachzuwendungen von bis zu 44 Euro pro Monat auf die Karten ihrer Mitarbeiter buchen und tragen somit ebenfalls zur Stärkung des Wirtschaftskreislaufs bei. Und wer eine Geschenkidee sucht, greift künftig zum grünen Pendant der Oberland-Card – dem Oberland-Gutschein, den es im Gegenwert von fünf bis 100 Euro gibt.

Wie berichtet, tüftelt die SMG schon lange an einem solchen Modell. „Durch den Online-Boom kommt der stationäre Einzelhandel immer mehr unter Druck“, erklärt Brunner. In der Folge drohe ein Leerstand in den Ortskernen. Die Corona-Krise habe diesen Trend weiter verstärkt. Die Lage sei fragil, aber noch nicht aussichtslos, sagt Brunner. Deshalb sei gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit der Oberland-Card gegenzusteuern.

So funktioniert’s

Das System ist bewusst einfach gehalten. Wer in einem der teilnehmenden Geschäfte einkauft, erhält einen Rabatt von mindestens zwei Prozent. Der allerdings wird nicht einfach vom Preis abgezogen, sondern in Form von Oberland-Punkten auf der Karte gutgeschrieben. Ein Cent entspricht dabei einem Punkt. Wer also zehn Euro ausgibt, sammelt 20 Oberland-Punkte oder 20 Cent Guthaben. Wer mindestens einen Euro auf seiner Karte hat, kann diese bei einem beliebigen Partner einlösen.

Für die Kunden ist die Teilnahme kostenfrei, die Partner müssen eine monatliche Gebühr von 24,95 Euro entrichten. „Damit finanzieren wir die technische Infrastruktur“, erklärt Brunner. Die betreut ein von der SMG beauftragter Dienstleister. Mit Newslettern und gemeinsamen Marketing-Aktionen sollen sich die Händler zudem neue Zielgruppen erschließen können. Die Daten der Kunden bleiben aber bei der SMG und sind streng geschützt. „Wir erstellen keine Einkaufsprofile“, betont der Projektleiter. Wer will, kann die Oberland-Card sogar komplett anonym nutzen.

Arbeitgeber können die Karten für ihre Mitarbeiter kostenlos anfordern. Damit sie auch mit ihrem Angebot werben können, will die SMG teilnehmenden Unternehmen ein Qualitätssiegel verleihen. Arbeitstitel: „Heimatinvestor“.

So geht’s weiter

Die Monate bis zum Start der Oberland-Card wollen Brunner und seine Kollegin Patricia Karling dazu nutzen, um möglichst viele Partner zu akquirieren. 100 sollten es zum Auftakt schon sein, meint Brunner. „Mit jedem weiteren Partner wird mein Lächeln noch breiter“, sagt der Projektleiter.

SMG-Chef Alexander Schmid, der die Oberland-Card später auf den Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und perspektivisch auch auf Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau ausweiten will, ist guter Dinge. Alleine auf der mit Unterstützung der SMG während des Corona-Lockdowns lancierten „Jetzt zamhelfen“-Plattform hätten sich schon rund 170 Betriebe engagiert. „Das zeigt uns, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um loszulegen.“ Für Schmid ist die blaue Karte ein „multifunktionales Konzept“: Sie fördere regionale Wertschöpfungskreisläufe, stärke das Bewusstsein und die Identifikation mit der Region und wirke dem drohenden Aussterben der Ortskerne entgegen.

Landrat Olaf von Löwis sichert dem Projekt seine volle Unterstützung zu. „Trotz Maske macht es viel mehr Spaß, in den Geschäften vor Ort einzukaufen, als sich allein daheim vor den Bildschirm zu klemmen“, fand Löwis. Ziel der Oberland-Card müsse es sein, sich nachhaltig im Landkreis zu etablieren. Nur dann könne man die gesteckten Ziele erreichen.

Nachhaltig ist übrigens auch die Karte selbst, fügte Karling schmunzelnd an: „Sie besteht zu 95 Prozent aus biologisch abbaubaren Materialien und zersetzt sich auf dem Kompost in fünf Tagen von selbst.“ Da waren sich alle Beteiligten einig, sollte die Oberland-Card allerdings auf keinen Fall landen. Wer sie nicht immer im Geldbeutel mitnehmen möchte, könne sie ja auch in seinem Smartphone einspeichern.

sg