Begleiten statt beschützen: Oberland Werkstätten feiern 50. Geburtstag

Auch die Mitarbeiter – hier Aykan Karadeniz – freuen sich über die inzwischen 50 Jahre währende Erfolgsgeschichte der Oberland Werkstätten. © Oberland Werkstätten

Miesbach/Geretsried/Gaißach – Von der beschützenden Werkstatt hin zum leistungsfähigen Zulieferer und Dienstleister: es ist ein beachtlicher Weg, den die Oberland-Werkstätten in über fünf Jahrzehnten zurückgelegt haben. Heuer feiern sie ihren 50. Geburtstag. Ihr Erfolg zeigt: Menschen mit Beeinträchtigung können Großartiges leisten – wenn man sie lässt.

Angefangen hatte alles 1970 mit kleinen „beschützenden Werkstätten“ in Bad Tölz und Polling. Hier bastelten Erwachsene mit geistiger Beeinträchtigung in der Obhut der Lebenshilfe-Kreisvereinigungen Bad Tölz, Wolfratshausen und Weilheim. Betroffene Eltern hatten diese gegründet, um ihren erwachsenen Kindern nach dem Ende ihrer Förderschullaufbahn eine Perspektive zu bieten. Sie waren überzeugt, dass Menschen mit Handicap das Recht auf eine sinnvolle Beschäftigung haben und ein Platz im Arbeitsleben gesellschaftliche Teilhabe bedeutet.

Gründung eines regionalen Verbunds

In der Folge veranlasste der Bezirk Oberbayern die Lebenshilfe-Kreisvereinigungen, einen schlagkräftigen regionalen Verbund zu gründen: die Oberland-Werkstätten. Der Bezirk war und ist Kostenträger für Maßnahmen zur Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigung. Vollzogen wurde der Zusammenschluss am 1. April 1973 – vor genau einem halben Jahrhundert.

Heute beschäftigt die Oberland-Werkstätten GmbH (OLW) mehr als 600 Menschen mit Handicap. Außerdem bietet sie rund 200 Arbeitnehmern qualifizierte Jobs im sozialen, betriebstechnischen und kaufmännischen Bereich.

1979 wurde der erste Werkstatt-Neubau in Gaißach in Betrieb genommen – er ist heute noch Sitz der Gesellschaft. 1989 wurde ein Werkstatt-Neubau in Polling bezogen, 1996 ein Betrieb in Geretsried. 1998 kam der Neubau in Miesbach hinzu. Im Kreis Miesbach gab es mit der Wendelstein-Werkstätte in Hausham bereits eine ähnliche Einrichtung in der Trägerschaft des Landkreises. 1995 beschloss der Kreistag, die kommunale Trägerschaft an die als hoch kompetent geltenden OLW abzutreten.

Leitbild entwickelt sich weiter

Das Leitbild hat sich in den vergangenen 50 Jahren weiterentwickelt. Vom Ansinnen der Gründerjahre, die anvertrauten Menschen zu beschützen, wandelten sich die Werkstätten zu modernen und technisch gut ausgestatteten Betrieben, die die Teilhabe beeinträchtigter Menschen am Arbeitsleben zum Ziel haben: Fördern durch Fordern, Begleiten statt Betreuen, die Mitgestaltung komplexer Arbeitsprozesse und die Beteiligung an betrieblichen Entscheidungen im Werkstattrat – all das bestimmt heute die Unternehmensphilosophie. Das klingt simpel, verlangt aber in der Praxis allen Beteiligten Einfühlungsvermögen und Geduld ab.

Die OLW sind heute leistungsfähige Zulieferer für die Industrie und Dienstleister in der Metall- und Holzbearbeitung, Montage, Verpackungstechnik, Wäscherei und im Essens-Service. Die Eigenproduktion der Gründerjahre hat an Bedeutung verloren. Stattdessen sind Kooperationen mit regionalen Unternehmen wegweisend, etwa mit dem Weltkonzern Roche Diagnostics in Penzberg und mit dem Medizintechnikhersteller Oped in Valley.

Nah dran am Ersten Arbeitsmarkt

Mittlerweile ist jeder fünfte Arbeitsplatz ausgelagert und damit ganz nah dran am Ersten Arbeitsmarkt. Daran lässt sich ermessen, was Menschen mit Behinderung bei entsprechender Förderung leisten können. „Wir gestalten den Inklusionsprozess von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt mit. Das sind große Errungenschaften, die wir dieses Jahr feiern wollen“, sagt Oliver Gosolits. Der 49-jährige Sozialpädagoge ist seit 2015 Geschäftsführer. Zuvor hatte Martin Zeller die Geschäfte der OLW geführt.

Gosolits, vormals Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol, strukturierte das Unternehmen neu nach drei Regionen: Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Weilheim. Zudem baute er das Angebot von Arbeitsplätzen für Menschen mit seelischer Erkrankung aus. Dafür wurde 2022 der Neubau in Geretsried bezogen. Trotz wirtschaftlicher Leistungskraft und beeindruckender Sozialbilanz: Die Werkstätten wären nicht die Werkstätten, gäbe es nicht so viele Menschen, die sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen – als Politiker und Geschäftspartner, als Kunden und Spender oder einfach nur als Freunde beeinträchtigter Menschen.

Feierlichkeiten

Am Freitag, 31. März, findet von 13 bis 17 Uhr im Betrieb Geretsried ein Tag der offenen Tür statt. Am 12. Mai öffnet der Betrieb in Polling seine Tür, am 7. Juli folgt der in Miesbach.