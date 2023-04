Oberlandhalle: „Highlight“ in der Lehrzeit - Junge Landwirte messen sich in Kälberaufzucht

Teilen

Präsentierten ihre Kälber: Auszubildende in der Landwirtschaft führten ihre Tiere Juroren und Zuschauern in der Oberlandhalle vor. Johanna Greinwald erreichte beim Kälberaufzuchtwettbewerb den zweiten Platz. © Thomas plettenberg

Junge Landwirte haben in der Miesbacher Oberlandhalle Kälber präsentiert. In einem Wettbewerb wurden die besten prämiert - für die Azubis ein „Highlight“ in ihrer Lehrzeit.

Miesbach – „Tierwohl beginnt mit A – A wie Aufzucht und Ausbildung.“ Mit diesen Worten begrüßte Christian Webert, Leiter des Amts für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen (AELF), die Besucher des Kälberaufzuchtwettbewerbs in der Oberlandhalle in Miesbach. Dort präsentierten Auszubildende in der Landwirtschaft ihre Kälber der Jury. 24 Tiere aus Betrieben aus dem Zuständigkeitsbereich der Landwirtschaftsämter in Holzkirchen und Weilheim galt es zu bewerten. Wie das AELF mitteilt, gilt „dieser Wettbewerb bei den Auszubildenden als Highlight ihrer Lehrzeit“.

Die Bewertung führten Josef Steingruber, Vorsitzender des Weilheimer Zuchtverbands, und Josef Manhart, Vorstandsmitglied der Viehzuchtgenossenschaft Miesbach, durch. Der Präsentation der Kälber war eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema „Geburt und Aufzucht eines Kalbes“ vorausgegangen. Im zweiten Teil des Wettbewerbs präsentierten die angehenden Landwirte ihre Kälber den Juroren und den Besuchern. In der großen Oberlandhalle führten die Azubis die Rinder an Leinen im Kreis. Bei der Bewertung achtete die Jury besonders auf Vorführung, Sauberkeit und das äußere Erscheinungsbild der Kälber.

Wettbewerbscharakter spornt Nachwuchs-Landwirte an

Webert verdeutlicht auf Nachfrage die hohe Relevanz der Aufzucht und der Ausbildung der Landwirte für das Tierwohl. „Es ist ganz wichtig, dass der Zuchtwettbewerb wieder stattfindet“, sagt der Behördenleiter. Für die Gesundheit des Tiers sei eine gute Ausbildung des Züchters entscheidend. Zudem würden der Wettbewerbscharakter und der Vergleich mit künftigen Landwirten die Motivation hoch halten, ein gutes Resultat zu präsentieren.

Der Andrang zum ersten Kälberaufzuchtwettbewerb seit drei Jahren war hoch. Nachdem die Pandemie Veranstaltungen lange verhindert hatte, erschienen heuer etwa 100 Besucher, um die Vorführung zu sehen.

Aufzucht und Ausbildung wichtig für Landwirtschaft

In gemütlicher Stimmung ging die Siegerehrung der 24 Auszubildenden in der Kantine vonstatten. Nach dem Mittagessen erhielt jeder der Teilnehmer einen Preis in Form einer Urkunde und einer Kuhglocke. Den ersten Platz belegte Helena Maier aus Rottach-Egern, sie erhielt einen Wanderpokal und eine Sieger-Kuhglocke, gesponsort vom Zuchtverband Miesbach. Den zweiten Platz belegte Johanna Greinwald, die ihren Ausbildungsbetrieb in Schöffau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) hat, dicht gefolgt von Joseph Stöckl (Münsing, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen).

Maria Lidl, stellvertretende Kreisbäuerin des Landkreises Weilheim-Schongau, verwies in ihrer Rede auf die Herausforderungen für künftige Landwirte. „Es kommt noch einiges auf uns zu. Wir müssen zusammenhalten“, sagte Lidl. Dabei bezog sie sich besonders auf die Erwartungen der Gesellschaft und Auflagen der Politik für die Landwirte. Zusätzlich erinnerte die Bäuerin daran, wie wichtig eine richtige Aufzucht für den Milchbetrieb und eine gute Ausbildung für die Landwirtschaft seien. Luis Mawick

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.