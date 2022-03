Oberlandler-Schülerticket hat sich bewährt

Von: Stephen Hank

Teilen

Einsteigen, bitte: Kinder und Jugendliche dürfen im Landkreis wochentags ab 14 Uhr sowie an Wochenenden und in den Ferien kostenlos Bus fahren. © tp

Das kostenlose Oberlandler-Schülerticket stößt auf hohe Akzeptanz. Jetzt plant der Landkreis eine Erhöhung seines Zuschusses.

Landkreis – Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis werden zu bestimmten Konditionen wohl auch in den kommenden Jahren kostenlos Bus fahren können. Der Kreisentwicklungsausschuss stimmte der Fortführung des Oberlandler-Schülertickets in den Jahren 2023 und 2024 zu. Weil die Maßnahme aber finanzielle Auswirkungen hat, muss darüber erst am Runden Tisch Haushalt beraten werden.

Seit November 2019 dürfen Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis mit gültigem Schülerausweis wochentags ab 14 Uhr kostenlos alle Linien der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) im Oberland nutzen. An Ferientagen, Wochenenden und Feiertagen ist das Oberlandler-Schülerticket ganztags gültig. Das Angebot kommt an: Die Nutzerzahlen steigen stetig, allein von 2020 auf 2021 um 831 Tickets. Die beteiligten Partner – Landkreis und RVO – übernehmen die Kosten gerne. Schließlich werden die Buslinien besser ausgelastet, der Individualverkehr reduziert und die Akzeptanz des Öffentlichen Nahverkehrs gestärkt.

Deckelbetrag schon im zweiten Jahr überschritten

Für jedes Ticket zahlt der Landkreis der RVO elf Euro netto. Damit die Ausgaben nicht aus dem Ruder laufen, wurde bei Einführung der Gesamtbetrag auf 23 000 Euro brutto im Jahr gedeckelt. Aber schon im Jahr 2020 wurde er um 9131, im Folgejahr um 18 272 Euro überschritten. Die Mehrkosten trug vertragsgemäß die RVO, weshalb sie nun um eine Anhebung des Deckelbetrags auf 30 000 Euro im kommenden Jahr und 32 000 Euro im Jahr 2023 bat.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

„Dieser Wunsch ist wirtschaftlich gerechtfertigt“, sagte Teamleiter Joseph Soyer aus dem Fachbereich Verkehrswesen am Landratsamt in der Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses. „Ein Entgegenkommen des Landkreises wäre sicher förderlich.“ Schließlich bediene die RVO alle Buslinien im Landkreis und sei dabei ein bewährter Partner.

Entscheidung liegt beim Runden Tisch Haushalt

Da es sich um eine freiwillige finanzielle Leistung des Landkreises handelt, muss darüber letztlich der Runde Tisch Haushalt bei seinen Beratungen im Herbst befinden. „Wir werden versuchen, die Maßnahme unterzubringen“, versprach Kreiskämmerer Gerhard de Biasio. „Das bedeutet aber, dass an anderer Stelle gestrichen werden muss.“ Grund: Bei den freiwilligen Leistungen gibt es eine Obergrenze, und die ist bereits erreicht. Gmunds Bürgermeister Alfons Besel (FWG) prophezeite, dass das Schülerticket auf der Prioritätenliste „ziemlich weit oben“ stehen werde: „Es entlastet die Familien.“

Auch interessant: Oberstufenschüler müssen Fahrkarten weiter selbst bezahlen.