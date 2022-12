ÖDP stellt Kandidaten auf: Peter Limmer will in den Landtag, Olaf Fries in den Bezirkstag

Kandidaten: Peter Limmer (r.) strebt in den Landtag, Olaf Fries in den Bezirkstag. © ödp

Die ÖDP will in den Landtag und in den Bezirkstag gewählt werden. Dafür haben sich auch zwei Kandidaten im Stimmkreis Miesbach gefunden, die nun aufgestellt wurden.

Landkreis – Die ÖDP hat ihre Landtags- und Bezirkstagskandidaten für den Stimmkreis Miesbach aufgestellt. Peter Limmer (56) aus Kleinhartpenning tritt zur Landtagswahl an, Olaf Fries (56) aus Weyarn kandidiert für den Bezirkstag. Gemeinsam wollen sie dafür kämpfen, dass die ÖDP erstmals den Sprung in den Landtag schafft.

„Die ÖDP im Landtag wäre eine skandalfreie Erfrischung der bayerischen Landespolitik, die viele ja herbeisehnen“, sagte Limmer laut einer Pressemitteilung der Partei in der Nominierungsversammlung. „Wir wollen die Menschen überzeugen, dass wir ein notwendiges Korrektiv und eine inhaltliche Alternative zur gegenwärtigen Politik sind.“ So wie es zwei Parteien gebe, „die so tun, als ob sie um das Sozial in ihrem Parteinamen konkurrieren“, so sollte es zwei Öko-Parteien geben, die sich tatsächlich in einem positiven Wettbewerb um die besten ökologischen Weichenstellungen befinden. „Wir werden darauf achten, dass auf dem Weg zur sozialökologischen Transformation nichts weichgespült wird“, erklärte Limmer.

ÖDP will „Ansprüche an den Planeten begrenzen“

Kreisrat Fries erinnerte in seiner Vorstellungsrede daran, dass vor genau 50 Jahren Dennis Meadows in seinem Wissenschaftsklassiker „Die Grenzen des Wachstums“ aufgezeigt habe, „dass es auf einem begrenzten Planeten kein unbegrenztes Wachstum geben kann“. In diesen letzten fünfzig Jahren habe sich aber der Konsum vervielfacht. Die ökologischen Bedingungen der Welt hätten sich drastisch verschlechtert. „Die ÖDP ist die einzige Partei, die sich dazu bekennt, dass wir unsere Ansprüche an den Planeten begrenzen müssen“, sagte er. „Alle anderen Parteien wollen den Wählern diese Härte der Wahrheit ersparen. Dem muss sich jemand entgegenstellen.“

Kampf gegen Flächenfraß vorrangiges Ziel

Die ÖDP-Kandidaten monierten, dass sich „Bayern nicht so entwickelt, wie es in der Bayerischen Verfassung eigentlich vorgesehen“ sei. „Der Flächenfraß verändert unser Land dramatisch. Wenn der reizvolle Wechsel zwischen historisch gewachsenen Orten und einer in Jahrhunderten entstandenen Kulturlandschaft nicht mehr erlebbar ist, dann ist Bayern nicht mehr bayerisch“, kritisieren beide. „Wir verteidigen die Bayerische Verfassung, so wie sie wirklich gemeint war!“ Der Freistaat soll nach dem Willen der ÖDP zum Vorreiter in Sachen Gemeinwohl-Ökonomie werden „anstelle von Wachstumszwang und Profitgier“. Die Erstellung von Gemeinwohlbilanzen müsse gefördert werden, um dem in Artikel 151 der Bayerischen Verfassung vorgegebenen Staatsziel gerecht zu werden.

