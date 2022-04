Öko-Modellregion fördert Bio-Projekte: Acht neue Angebote im Landkreis Miesbach

Von: Jonas Napiletzki

Die neue Betäubungszange ermöglicht Leonhard Reischl, hier in seinem Schlachtraum in Hausham, das Schweineschlachten nach Bio-Richtlinien. © Thomas Plettenberg

Acht von 18 Anträgen auf Förderung der Öko-Modellregion Miesbacher Oberland haben den Zuschlag erhalten: Insgesamt wurden 50000 Euro genehmigt. Eine Übersicht der Projekte.

Landkreis – Die Öko-Modellregion Miesbacher Oberland (ÖMR) hatte Ende 2021 aufgerufen, Bio-Projekte im Landkreis bis 20 000 Euro Umfang zur Förderung einzureichen. Dem waren 18 Bürger gefolgt – und acht haben Ende März den Zuschlag erhalten. Auf sie teilen sich knapp 50 000 Euro Förderung auf. Was hinter den Projekten steckt, erklärt nun die Standortmarekting-Gesellschaft (SMG), die zehn Prozent der Summe zuschießt. Den Rest bezahlt das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die verbliebenen zehn der 18 Anträge seien nicht oder nicht ganz förderfähig gewesen – und wurden abgelehnt oder aufs nächste Jahr verschoben. Die Umsetzung der genehmigten Projekte begleitet die ÖMR bei ihrer Umsetzung – und zahlt anschließend die Fördersumme aus.

Regiomat in Piesenkam

Genehmigt wurde vom Entscheidungsgremium, bestehend aus Bio-Landwirten, Bio-Verarbeiten und Kommunalvertretern, die Förderung eines regionalen Verkaufsautomaten am Golfplatz in Piesenkam. Die Familie Schwaighofer bietet dort künftig Bioprodukte wie Fleisch und Wurtswaren, Eier und selbstgemachte Nudeln vom Woidhauserhof.

Hofladen in Miesbach

Neben der Milchviehhaltung und Ferienwohnungen baut sich die Familie Müller auf dem Biohof Oberlinner in Miesbach ein drittes Standbein auf. Mit der Förderung der Öko-Modellregion entsteht dort ein Hofladen in einer ehemaligen Garage und dessen Innenausstattung.

Vermarktung in Wall

Die Familie Stürzer professionalisiert mit neuen Geräten und Werbemaßnahmen ihre Direktvermarktung. Am Hairerhof in Wall finden regelmäßig Ab-Hof-Verkäufe von Bio-Kälbern statt.

Milch in Bayrischzell

In Bayrischzell entsteht auf dem Lechnerhof der Familie Reisberger ein Laufstall und ein Hofladen mit Verarbeitungsraum. Die ÖMR fördert dort eine Milchtankstelle, einen Regiomat und verschiedene Geräte zur Herstellung von Milchprodukten auf dem Bio-Milchviehbetrieb.

Regale in Holzkirchen

Im „machtSINN“-Laden in Holzkirchen erweitern die Besitzer Andrea Brenner und Bernhard Wolf ihr Angebot unverpackter Bioware. Gefördert wird ein Regalsystem.

Permakultur in Kreuth

Wie berichtet wurde die solidarische Landwirtschaft des Pointerhofs auf einer Fläche von 3000 Quadratmeter biozertifiziert. Im Rahmen der ÖMR-Förderung legt die Genossenschaft weitere Beete mit Bio-Kompost für eine Permakulturanlage an.

Waldgarten in Weyarn

Auf dem Riedlerhof in Weyarn pachtet Gärtnerin Jana Heenen 8000 Quadratmeter, um ein Bio-Waldgartensystem nach Permakultur-Prinzipien anzulegen. Die Fläche wurde für ÖMR-Bewerbung biozertifiziert. Auf der Anlage sollen Pilze, Gemüse, essbare Sträucher, Bäume und alte Hühnerrassen Platz finden. Gefördert werden unter anderem Pflanzen, ein Hühnermobil mit mobilem Zaun, einige technische Geräte sowie ein Folientunnel, Pfandkisten und Bio-Kompost.

Betäubung in Hausham

Die laut ÖMR dritte biozertifizierte Schlachtmöglichkeit im Landkreis Miesbach ist in Hausham entstanden. In dem bereits seit einigen Jahren EU-zertifizierten Schlachthaus der Familie Reischl fördert die ÖMR neben einem neuen Tor eine spezielle Betäubungszange, die bioregionale Schweineschlachtung ermöglicht.

Leonhard Reischl erklärt auf Nachfrage: „Für Schweine-Schlachtungen gab’s bislang wenig Möglichkeiten im Landkreis.“ Die Direktvermarktung sei aber wichtig, um Transportwege zu verringern. Auch hätten nun Schweine-Halter, die nur wenige Tiere besitzen, nun die Möglichkeit, statt nur für den Eigenbedarf auch für den Verkauf zu schlachten.

Die Zange ermögliche das Betäuben nach neuestem technischen Stand und messe den Strom, der später auch Veterinäramt ausgelesen werden könne. „Die Zange kostet 4600 Euro netto“, sagt Reischl. Bei 15 Schlachtungen im Jahr hätte sie sich ohne Förderung nicht gelohnt.

