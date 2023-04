Ölheizung im Keller fängt Feuer: Parsbergerin (77) rettet sich mit Enkeln ins Freie

Von: Sebastian Grauvogl, Bettina Stuhlweißenburg

Die Feuerwehr löschte die brennende Heizung in Bergham. © Ralf Poeplau

Noch rechtzeitig haben sich eine Parsbergerin (77) und ihre Enkelkinder ins Freie retten können. Die Ölheizung im Keller hatte zu brennen angefangen. Die Feuerwehr war schnell da.

Parsberg - Dichter Qualm schlug den Feuerwehrleuten entgegen, als sie am Mittwochabend mit Atemschutzausrüstung in den Keller eines Wohnhauses in Bergham vorrückten. Der Brenner der dort eingebauten Ölheizung hatte kurz zuvor ein Feuer entfacht.

Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, bemerkte die Bewohnerin des Hauses, eine 77-jährige Parsbergerin, die Rauchentwicklung gegen 19.30 Uhr. Sie brachte sich mit ihren Enkeln in Sicherheit und setzte einen Notruf ab. Noch bevor die Sirene verklungen war, trafen die Parsberger Feuerwehrler schon am Einsatzort ein, berichtet Kommandant Florian Schöpfer. „Wir hatten eh gerade eine Übung am Feuerwehrhaus.“ Kurze Zeit später eilten auch die mitalarmierten Miesbacher Kollegen heran. Insgesamt 40 Mann waren vor Ort.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Durch das schnelle Eingreifen gelang es den Einsatzkräften, den Brand mit einem Wasser-Schaum-Gemisch sofort abzulöschen und so ein Übergreifen auf die Öltanks im Keller zu verhindern. Laut Schöpfer konnte sogar ein Wasserschaden vermieden werden. So durften die 77-Jährige und ihre Enkel noch am selben Abend wieder zurück ins – gründlich gelüftete – Haus.

