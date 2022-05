Offene Ateliertage: Mehr als 80 Künstler öffnen ihre Türen für Besucher

Von: Katrin Hager

Freuen sich auf die Offenen Ateliertage: (v.l.) Die Künstler Tobel und Saeid Ahmadi sowie Monika Ziegler, Vorsitzende von Kulturvision. © Isabella Krobisch/kn

Endlich kann die Bühne freigemacht werden für die Offenen Ateliertage im Raum Miesbach, Holzkirchen und Tegernsee. Mehr als 80 Künstler im Landkreis öffnen an den den letzten beiden Mai-Wochenenden ihre Türen für Besucher.

Landkreis – Zweimal musste das Kunstereignis verschoben werden. Doch an den Wochenenden 21./22. sowie 28./29. Mai öffnen bildende Künstler im ganzen Landkreis nun ihre Türen: Bei den Offenen Ateliertagen können Besucher Kunst hautnah erleben – dort, wo sie entsteht.

Mehr als 40 Kunstschaffende haben sich auf Einladung des Vereins Kulturvision, der die Ateliertage veranstaltet, nun vorab im Waitzinger Keller in Miesbach getroffen, teilt der Verein mit. Denn die Ateliertage haben für die Künstler selbst ein Manko: Sie kommen dabei nicht zusammen, stehen sie doch im eigenen Atelier bereit für Besucher. Kulturvision-Vorsitzende Monika Ziegler stellte die Teilnehmer einander vor. Mit dabei unter den neu hinzugekommenen: Saeid Ahmadi aus Charkiv, der mit seiner Familie aus der Ukraine geflüchtet ist und beim befreundeten Bildhauer Tobel in Valley unterkam (wir berichteten).

Wie Ziegler erklärte, haben für die Ateliertage 2022 83 Künstler ihre Teilnahme angemeldet. Weniger als bei der ursprünglich 2020 vom Runden Tisch von Kulturvision geplanten Ausgabe, die coronabedingt in letzter Minute abgeblasen werden musste, aber mehr als doppelt so viele wie bei der ersten und bisher einzigen Auflaufe der Ateliertage im Landkreis im Jahr 2003, als 40 Künstler dabei waren. 16 davon öffnen auch diesmal wieder ihre Türen.

Einige der Künstler öffnen ihre Werkstätten nur an einzelnen Tagen, andere an beiden Wochenenden der Ateliertage jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Besucher können sich ihren eigenen Streifzug nach Lust und Laune zusammenstellen. Von Otterfing bis Bayrischzell, von Irschenberg bis Bad Wiessee, von Malerei bis Kunsthandwerk, von Grafik bis Objektkunst, von Fotografie bis Installation. Mit dabei sind unter anderem das Künstler-Ehepaar Tutti und Klaus Gogolin mit Gemälden und Objekten in Bayrischzell, Ulrich Hummel und Andrea Kemser-Schmid in der Bildhauer- und Keramik-Werkstatt in Irschenberg, Bildhauerin Lisa Mayerhofer in Miesbach, die Künstlerfamilie Milazzo in Rottach-Egern, Malerin Ekaterina Zacharova in Gmund, Bildhauer Otto Wesendonck in Waakirchen sowie Susanne Stubner mit ihrer Glaswerkstatt und Streetartkünstler Sandro Thomas in Holzkirchen.

Anregungen für den ganz persönlichen Kunststreifzug finden Besucher im umfangreichen Katalog. Das hochwertige Druckwerk, das für 2020 schon fertig erstellt war, wird mit einem Begleitheft aktualisiert, das einige Neulinge vorstellt. Dem Katalog liegt zudem eine Karte bei, in der alle teilnehmenden Ateliers verortet und mit Kontaktdaten versehen sind. Der Katalog ist im Kulturamt der Stadt Miesbach im Waitzinger Keller, im Kultur im Oberbräu Holzkirchen sowie beim Verein Kulturvision in Draxlham nach Vereinbarung unter vorstand@ kulturvision.de gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro erhältlich. Die Karte steht auch auf der Internetseite der Ateliertage zum Download bereit.

