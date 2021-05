Offener Brief des Stadtrats von Miesbach: Kritik am Ausscheren der Freie Wähler

Für ihren offenen Brief gab es als Reaktion Hasskommentare und Drohungen gegen Mitglieder des Stadtrats.

Hetze im Netz gegen Ratsmitglieder

von Dieter Dorby

Miesbach – Der offene Brief, den Bürgermeister Gerhard Braunmiller und die Stadtratsmitglieder aus CSU, SPD, FDP und Grünen gemeinsam verfasst haben (wir berichteten), um in der Corona-Pandemie gemeinsam eine Grenze gegen bewusste Falschinformationen und Verschwörungstheorien zu setzen, hat Folgen gehabt.

Wie Wirtschaftsreferent Florian Perkmann (SPD) am Donnerstagabend im Miesbacher Stadtrat feststellte, würde in einschlägigen Telegram-Gruppen nun Stimmung gemacht – unter anderem gegen die beiden Initiatorinnen, Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner und Familienreferentin Malin Friese (beide Grüne).

Dabei richtete Perkmann seine Kritik direkt an Markus Seemüller, den Fraktionssprecher der Freien Wählern, die den gemeinsamen Brief nicht mitgetragen hatten. „Wir wollen zusammenstehen, Leute abholen und Sorgen anhören“, fasste Perkmann zusammen. Stattdessen fühlten sich nun die radikalen Kräfte durch die Freien Wähler sogar noch legitimiert – nicht zuletzt durch deren Leserbrief in unserer Zeitung.

In der Montagsausgabe hatten Seemüller, die Stadträte Michael Lechner und Andreas Reischl sowie der parteilose Ex-Stadtrat und Bürgermeisterkandidat Walter Fraunhofer darin festgestellt, „dass das Verständnis für Demokratie und insbesondere auch die Akzeptanz anderer Meinungen schwindet. Wir leben heute in einer Zeit, in der jeder, der eine andere Meinung zur Pandemiebekämpfung als die verantwortlichen Politiker äußert, als Querdenker oder sogar Rechtsradikaler hingestellt wird.“

Die Folge ist laut Perkmann ein Bruch. „Ich erwarte, dass wir zusammenhalten. Es kann nicht sein, dass wir uns spalten.“ Zumal Seemüller intelligent genug sei, um Folgen dieser Aktion abzusehen: „Du weißt, was das bewirkt.“

Unterstützung bekam Perkmann von Kick van Walbeek (Grüne), die feststellte, dass in Telegram-Gruppen „nicht nur gegen uns gehetzt“ werde. „Dagegen müssen wir uns wehren.“

Seemüller, der zuletzt – wie berichtet – auf die Meinungsfreiheit verwiesen und gemahnt hatte, das Thema nicht zu hoch zu hängen, wollte sich in der Sitzung nicht mehr dazu äußern. Seine Fraktionskollegin Aline Brunner, die keinen der beiden Briefe unterschrieben hatte, sah als Ergebnis nun „zwei extreme Sichten – genau das wollten wir nicht“. Die Veranstalter des Bürgerstammtisches in Miesbach würden versuchen, extremen Rednern kein Forum zu bieten. Sie selbst halte es so, dass sie Leute, die Falschinformationen verbreiten, gezielt nach Quellen frage.

Für CSU-Fraktionssprecher Erhard Pohl zeige der Brief auch, dass man unterschiedliche Auffassungen auch beim Begriff Teamarbeit habe: „Wir sehen uns hier als große Familie, als Team. Und als solches muss man Aussprachen auch mal aushalten.“ Der gemeinsame Brief sei ein gutes Beispiel. „Wir haben uns drei Stunden online zusammengesetzt und gemeinsam diesen Brief verfasst. Ihr hättet euch einbringen können, aber ihr habt diese Chance nicht genutzt.“

Auf Nachfrage unserer Zeitung konkretisiert Perkmann seine Kritik: „Ich bin sonst ein Freund der stillen Diplomatie, aber hier war es mir wichtig, das Thema anzusprechen. Man darf nicht alle Teilnehmer solcher Veranstaltungen und Gruppen in einen Topf werfen, aber im Netz gibt es gegen uns Drohungen und Hetze. Das kann’s nicht sein.“ Man hätte in dieser Sache Geschlossenheit zeigen sollen. Nun aber würden die Parolen legitimiert, die man nicht legitimieren wolle.

Vize-Bürgermeisterin Güldner ließ sich von der Reaktion auf den Sozialen Medien nicht beeindrucken: „Ich leide nicht unter den Anfeindungen – ich stehe zu dem, was wir geschrieben haben.“ Jeder könne mit ihr reden. Dass die Freien Wähler sich nicht beteiligt hätten, „ist nicht schlimm“. Wichtiger sei es, nach vorne zu schauen und jene zu erreichen, „die wirklich Sorgen und Nöte haben, damit sie am Ende nicht falsch abbiegen“.

