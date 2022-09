Nach Wiesn-Besuch: Wie werden Dirndl und Lederhose wieder sauber? Experte gibt Tipps

Sauber in der Tracht: Beim Fleckenentfernen an Dirndl und Lederhose rät Christian Eichermüller zu vorsichtigem Reinigen.

Es gibt einiges zu beachten

Dirndl und Lederhosen haben zur Wiesn ihre Hochsaison. Doch wie bekommt man das teils sehr empfindliche Gewand am besten sauber, wenn es auf der Festwiese gelitten hat?

Auf der Wiesn müssen Dirndl und Lederhosn einiges aushalten, denn Fettspritzer vom Hendl, Bier und Senf bescheren leicht unerwünschte Flecken im Gewand. Doch wie kriegt man die am besten wieder raus? Wir fragten nach bei Christian Eichermüller (22), Juniorchef beim gleichnamigen Trachtenschneiderbetrieb in Miesbach, worauf dabei zu achten ist.

Herr Eichermüller, was kann man tun, um Flecken aus der Lederhose zu bekommen?

Zuerst muss man unterscheiden, ob es sich um Ziegen- oder Hirschleder handelt. Denn Flüssigkeiten hinterlassen im Ziegenleder leichte Randstellen. Hirschleder ist dagegen pflegeleichter – da zieht die Flüssigkeit einfach ein. Generell sollte man die Lederhose lassen, wie sie ist. Kleinere Flecken bekommt man mit Kernseife und kaltem Wasser meistens gut raus.

Wie geht das genau?

Das Wasser auftragen und mit einer weichen Bürste den Fleck ganz vorsichtig rausbürsten. Bei schwierigeren Flecken ist es ratsam, gleich eine Reinigung aufzusuchen, die sich auf Tracht und Lederhosen versteht. Was man bloß nicht machen sollte: die Lederhose waschen und in die Sonne legen. Dadurch wird sie bretthart, und man kann sie danach wegwerfen. Viele Flecken verschwinden aber im Lauf der Jahre. Wir haben 30 Jahre alte Lederhosen hier, die sehen besser aus als neue. Eine gewisse Patina macht die Lederhose ja erst aus.

Schwieriger dürfte es mit Flecken im Dirndl sein, oder?

Beim Dirndl sollte man erst den Waschzettel prüfen, was der Stoff verträgt. Generell empfehlen wir, das Dirndl allein in der Waschmaschine zu waschen und bei maximal 600 Umdrehungen zu schleudern, weil es sonst knittrig wird, und das geht erfahrungsgemäß nicht mehr raus. Was auch geht, ist die kleine Handwäsche mit Seife. Oder man gibt es gleich in die Reinigung.

Und Seidenschürzen?

Polyesterseide verträgt meist Handwäsche, echte Seide ist ruiniert. Deshalb lässt man zur Wiesn das teure Gwand am besten im Schrank. ddy

