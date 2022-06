Oldtimerfreunde Miesbach versteigern Traktor: „Einen Primus lässt man nicht stehen“

Von: Dieter Dorby

Dieses Schmuckstück sucht einen neuen Eigentümer: Die Oldtimerfreunde versteigern einen Primus PD 2, den (v.l.) Reinhard Megele, Erich Sterrer, Martin Prem und Vorsitzender Erhard Pohl zeigen. Der Traktor soll helfen, den geplanten Inklusionsspielplatz am Nordgraben zu finanzieren. © tp

Oldtimerfreunde-Vorsitzender Erhard Pohl hat eine Traktorversteigerung fürs Fahrzeugtreffen am Sonntag organisiert. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt er die Hintergründe.

Miesbach – Das 3. Historische Fahrzeugtreffen in Miesbach, das am Sonntag, 19. Juni, ab 10 Uhr auf dem Habererplatz stattfindet, wartet mit einer Besonderheit auf: Die Oldtimerfreunde Miesbach als Veranstalter versteigern einen Traktor für den guten Zweck. Der Primus PD 2 aus dem Jahr 1954 soll den geplanten Inklusionsspielplatz am Nordgraben finanziell unterstützen. Wir haben den Vereinsvorsitzenden Erhard Pohl (60) gefragt, wie es zu dieser Idee kam.

Herr Pohl, die Traktorversteigerung dürfte ein Höhepunkt beim Fahrzeugtreffen der Oldtimerfreunde sein. Wie kam es zu dieser Idee?

Ich habe den Primus vor meinem Ungarn-Urlaub in Salzburg entdeckt und auf dem Rückweg mitgenommen. Und dann habe ich mir überlegt, was ich mit dem Traktor mache, denn dieses Modell habe ich bereits.

Wieso haben Sie denn den Primus gekauft, wenn Sie schon einen haben?

Weil man einfach zuschlagen muss, wenn ein Primus zu einem vernünftigen Preis zu haben ist. Die Firma Primus hatte ja bekanntlich ihren Sitz in Miesbach. Deshalb lässt man einen Primus nicht stehen, wenn er nicht in Miesbach steht.

Wie kam dann der Inklusionsspielplatz ins Spiel?

Ich gehöre zum Lenkungsteam, das versucht, Sponsoren und Geldgeber für dieses Projekt zu finden. Da lag dieser Schritt nahe. Denn dieser Spielplatz ist eine Herzensangelegenheit. Auf diese Weise Freude zu machen, ist schön.

Wie viel soll der Primus denn einbringen?

Das wird sich zeigen. Er ist jedenfalls in einem sehr guten Zustand. Er ist nicht verrostet oder verbeult und hat eine wunderschöne Patina. Der Primus hat nur ein Manko: Er hat einen Frostschaden abbekommen.

Ziemlich ärgerlich.

Ja, aber das ist oft passiert. Ich sage mal: 90 Prozent haben Frostschäden, weil das Schutzmittel teuer war. Also hat man über den Winter das Kühlwasser abgelassen. Oft läuft es dann so, dass der Opa stirbt, der sich darum gekümmert hat, niemand denkt daran, und dann ist es passiert – der Traktor ist kaputt.

Wie schwierig ist die Reparatur?

Das ist schon machbar, den Primus wieder hinzubekommen. Für einen geübten Schrauber kein Problem. Und man muss sagen: Der Primus befindet sich in einem außergewöhnlich guten Zustand.

Wie hoch ist denn das Mindestgebot?

Das Startgebot liegt bei 1000 Euro, aber wir sollten deutlich mehr bekommen. Wenn er repariert ist, kann das bis rauf auf 10 000 Euro gehen. Dann ist es egal, ob er neu lackiert wird oder seine Patina behält. Denn viele mögen es, wenn die alte Farbe noch zu sehen ist. Der Weg dorthin führt aber übers Reparieren. Vielleicht haben wir ja Glück, und es erhält jemand aus Miesbach den Zuschlag. Dann kann der Primus bleiben, wo er eigentlich auch hingehört.

Das Gespräch führte Dieter Dorby.

Primus im Fokus

Beim Fahrzeugtreffen in Miesbach ist auch ein besonders leidenschaftlicher Sammler von Primus-Raritäten am Start: Eugen Pfisterer aus Baden-Württemberg. Er hat seine Einzelstücke – den PD 4L und den PD 4G – sowie die seltenen P 14 und P 20 dabei.

