Oldtimertreffen in Miesbach: Alle Parkplätze und Präsentationsflächen im Überblick

Das historische Fahrzeugtreffen der Oldtimerfreunde Miesbach steht kurz bevor. Wo Teilnehmer und Besucher parken können, erklären wir hier.

Miesbach - Für Autos tabu ist die Waitzinger Wiese bis einschließlich 2. Juli. Weil der Platz fürs Volksfest gebraucht wird, ist Parken aktuell nur noch am (zwischenzeitlich gebührenfreien) Haberer- und AOK-Parkplatz erlaubt. An diesem Wochenende folgt aber schon die nächste Änderung: Das historische Fahrzeugtreffen der Oldtimerfreunde Miesbach steht an. Und weil am Sonntag die alten Autos, Motorräder und Traktoren auf dem Haberer- und AOK-Parkplatz präsentiert werden, müssen alle anderen Autofahrer für einen Tag wieder zurück auf die Waitzinger Wiese ausweichen. Um die zu befürchtende Verwirrung etwas abzufedern, kümmern sich die Oldtimerfreunde laut dem Vorsitzenden Erhard Pohl um eine entsprechende Beschilderung und stellen auch Helfer zur Verfügung, die die Autos in die für sie vorgesehenen Bereiche einweisen.

Präsentationsflächen nach Fahrzeugtypen eingeteilt

Die Besucher würden beim Edeka-Markt auf die Waitzinger Wiese geleitet, die Teilnehmer in drei Spuren (zwei für Autos, Traktoren und Lkw, eine für Motorräder) über die gesperrte Schlierseer Straße und runter über die Susanna-Waitzinger-Straße auf die Präsentationsflächen. Die sind nach Fahrzeugtypen aufgeteilt: Die Oldtimer-Autos stehen auf dem AOK-Parkplatz, die Motorräder an der Verbindung zum Habererplatz, die Traktoren und Sonderfahrzeuge direkt auf dem Habererplatz. Damit auch die künftigen Oldies nicht zu kurz kommen, dürfen die sogenannten Youngtimer in einem reservierten Bereich auf der Waitzinger Wiese parken. Eintreffen werden die Fahrzeuge im 10 Uhr, um 15 Uhr brechen sie zu einer Rundfahrt auf zwei Routen rund um Miesbach auf. Am Montag, 20. Juni, sind die Parkflächen dann wieder für die Allgemeinheit freigegeben – und das absolute Halteverbot auf der Volksfestwiese tritt wieder in Kraft.

sg