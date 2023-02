Ordinariat versetzt Gemeindereferenten: Abschied von Johannes Mehringer und Michaela Meier

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Miesbach. © Thomas Plettenberg

Der neue Stellenplan des Erzbischöflichen Ordinariats hat die Versetzung zweier Miesbacher Gemeindereferenten zur Folge: Johannes Mehringer und Michaela Meier.

Miesbach – Ein lachendes und ein weinendes Auge: Diesen Spruch liest man oft, wenn es um den Abschied von lieb gewonnen Mitarbeitern geht. Bei der Versetzung der beiden Gemeindereferenten Johannes Mehringer und Michaela Meier fällt es der Pfarrei Miesbach aber sichtlich schwer, irgendetwas Positives darin zu erkennen. „Wir lassen beide nur sehr ungern gehen“, teilt Pastoralreferentin Kathrin Baumann mit. „Sie hinterlassen große Lücken.“ Und dies alles andere als freiwillig, denn: Es handelt sich in beiden Fällen nicht um einen Wechsel auf Wunsch, sondern um eine Versetzung.

Johannes Mehringer geht in den Pfarrverband Tegernsee-Egern-Kreuth. © Thomas Plettenberg

Ausgangspunkt ist laut Baumann der neue Stellenplan des Erzbischöflichen Ordinariats. Weil in der gesamten Erzdiözese weniger pastorales Personal zur Verfügung stehe, werde die Seelsorge neu strukturiert. Mit der Folge, dass die Zahl der Mitarbeiter in den Pfarreien reduziert werde, dafür aber neue thematische Stellen geschaffen werden, um damit größere räumliche Einzugsbereiche abzudecken. Als Beispiele nennt Baumann etwa die Senioren-, Kranken- und Jugendpastoral.

Mehringer wechselt in Pfarrverband Tegernsee-Egern-Kreuth

Alle pastoralen Mitarbeiter mussten mindestens zwei Optionen für einen neuen Wunsch-Einsatzort angeben, die Entscheidung habe dann das Ordinariat getroffen. Mehringer, der in seinen zwölf Jahren in Miesbach für die Arbeitsfelder Jugend, Ministranten, Schöpfungsverantwortung und den Pfarrgemeinderat Hausham zuständig war, wechselt nun in den Pfarrverband Tegernsee-Egern-Kreuth. Meier, die fünf Jahre lang in Miesbach in den Bereichen Firmung, Schule Parsberg sowie Ökumene wirkte, geht in die Krankenpastoral und wird dabei unter anderem im Krankenhaus Agatharied eingesetzt. Nicht nur in ihren jeweiligen Spezialgebieten, sondern auch bei Beerdigungen, Wortgottesdiensten und im Predigtdienst würden beide fehlen.

Michaela Meier wechselt in die Krankenpastoral. © Thomas Plettenberg

In Miesbach und Hausham werde die neue Pastoralassistentin Lisa Boxhammer versuchen, möglichst viel von ihren Aufgaben zu übernehmen, so Baumann. „Ein Eins-zu-Eins-Ersatz wird aber nicht möglich sein.“ Das sei besonders schade, weil Mehringer und Meier gern im Team und in ihren Einsatzbereichen gearbeitet hätten. „Ohne diese Umstrukturierung wären sie gern noch geblieben“, betont Baumann.

Abschied am Samstag und Sonntag

Verabschiedet werden die beiden Gemeindereferenten beim Vorabendgottesdienst an diesem Samstag um 18 Uhr in Miesbach und am Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr. In Miesbach schließt sich eine Feier im Pfarrheim an, in Hausham ein Stehempfang. sg

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.