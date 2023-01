Outdoor Filmfestival: BOFF gastiert im Waitzinger Keller - Sonderpreise in Miesbach vergeben

Publikumspreis in der Kategorie „Beliebteste Protagonisten“: (v.l.) Max Reichel, Franz Hinterbrandner (beide Timeline Production), Laudator Klaus Haselböck (Magazin Bergwelten) sowie die Huber-Buam Alexander und Thomas. © sts

Beim Bayerischen Outdoor Filmfestival BOFF haben die Protagonisten im Waitzinger Keller in Miesbach interessante Einblicke in die Welt von Film und Abenteurern geboten.

Miesbach – Es war ein langer, schneereicher Filmabend im Miesbacher Waitzinger Keller; und während sich draußen eine pulvrige Decke über die Autos legte, träumten sich drinnen die Gäste in Regionen, in denen der Schnee Menschen zusammenführt, denen es um mehr geht als nur Skifahren und Snowboarden. Anlässlich der Verleihung des Bayerischen Outdoor-Filmpreises, zu der viel Film- und Sportprominenz in die Kreisstadt gekommen war, drehte sich aber nicht alles nur um Winter.

Unter anderem gab Lukas Irmler auf der Slackline einen Eindruck seiner Klasse, und Thomas Huber, der auf der Leinwand zu sehen ist, wenn er mit Bruder Alex und Laura Dahlmeier über den Brouillard-Pfeiler den Montblanc erklimmt, las aus „In den Bergen ist Freiheit“. Ein Titel, den Huber selbst relativierte. Denn diese Freiheit müsse man im Herzen tragen; Gipfel zu besteigen, sei immer nur eine kurzfristige Befreiung vom zuletzt gesetzten Ziel. Dass er diese Freiheit in den Bergen findet, sei begründet in seiner Liebe zur Natur, die er von klein an mit der Familie lebte. Dass man auch unerreichbar geglaubte Ziele schaffen kann, sah er für sich eher darin, eine Autobiografie geschrieben zu haben.

Publikum kürt Sieger des Filmfestival-Sonderpreises

Die Botschaft, das auch scheinbar Unmögliches erreichbar ist, gab nicht nur Huber ans Publikum weiter. Einhellig beschworen die Spitzensportler, sich nicht entmutigen zu lassen. Irmler etwa. Immer wieder habe die beim Nachbarn gespannte Slackline ihn abgeworfen, als er damals begann. 16 Jahre später ist der Wahl-Miesbacher, der über den Köpfen der Gäste „Macarena“ tanze, einer der Weltbesten seines Fachs. In „Highline Wendelstein“ zeigt Filmemacher Valentin Rapp aus Raubling nicht nur, wie Irmler 500 Meter über dem Abgrund zwischen Wendelstein und Kesselwand balanciert. Zusammen mit Projekten in aller Welt verknüpft die Vorbereitung auf den Balance-Akt zu einem beeindruckend tiefen Film. Dafür gab es den Sonderpreis des Bayerischen Outdoor Filmfestivals BOFF, das seit 2017 mit hochwertigen Autorenfilmen aus der Outdoorszene durch den deutschsprachigen Raum tourt und das seit vergangenem Jahr Preise für die besten Filme vergibt.

Gekürt wurden diese heuer erstmals vom Publikum, das sowohl im Rahmen des Hauptprogramms, als auch der ergänzenden „Bike- und Ski-Movie-Night“ bei rund 50 Veranstaltungen über seine Favoriten abstimmen konnte. Das Publikum wusste, dass die Preisvergabe ein langer Filmabend werden würde und nahm es gelassen, dass es noch weit über die prognostizierten drei Stunden hinaus ging. Etwa weil es technische Probleme bei der Live-Schalte zu Fabian Lentsch gab, der sich nach einem Paragliding-Unfall aus der Reha zuschalten musste. Mehr noch, weil die Gespräche mit den Preisträgern trotz mahnender Worte von Organisator Andreas Prielmeier aus Hausham meist länger als vorgesehen dauerten. Aber wann hat man sonst die Gelegenheit von einem Slackliner zu erfahren, wie es sich anfühlt, barfuß über ein 2,5 Zentimeter schmales Band zu laufen? Oder von Kameraleuten zu hören, wie sie extreme Kletterpartien in der Steilwand filmen oder dass es drei Jahre dauerte, bis alle Szenen von Markus Eders zehnminütigem „The Ultimate Run“ im Kasten waren?

Fabian Lentsch gibt Einblicke in den Wintersport in Teheran

Auf der großen Leinwand haben diese nicht nur Laudator Klaus Polzer von der Freesky-Plattform Downdays um ein Vielfaches mehr beeindruckt, als auf den normalerweise üblichen Smartphone-Formaten. Und wann sieht man schon einmal den Iran aus der Sicht der Wintersportler? Lentsch lebte ein Jahr in Teheran, „der wahrscheinlich besten Ski-Stadt, die es gibt“, um Land und Leute besser kennen zu lernen und mit Skiresorts und leidenschaftlichen Wintersportlern einen Teil des Iran zu zeigen, „den man sonst nie sieht.“

Nur eine Frage blieb an diesem Abend offen. Die nach Laura Dahlmeiers Plänen. Vor der Antwort brach die Zoom-Konferenz abrupt ab. „Da hast Du am falschen Fleck gespart“, frotzelte Alexander Huber in Richtung Prielmeier, ehe es den Ausblick auf die nächste Runde BOFF ab Anfang Juni gab. Dann ist unter anderem Festival-Leiter Prielmeier in „Exploring Morocco“ zu sehen, und Lentsch präsentiert seinen 2022 in Georgien gedrehten Film „Kastanistan“.

Die preisgekrönten Filme

Spezialpreis: „Highline Wendelstein“ von Valentin Rapp, Vale-Rapp-Film – Publikumspreis Bike & Ski Movie Night: „The Ultimate Run“ von Legs of Steel, Innsbruck – Kultur/Abenteuer- und Dokumentarfilm: „Snowmads – A Foreign Native“ von Nine & One, Karin Lechner, Jonas Abenstein – Beliebteste Protagonisten: „United by Summit - vom Biathlon zum Extremklettern“ von Timeline Productions. sie

