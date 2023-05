Ozapft werd in Miesbach: Das bietet das Volksfest 2023

Von: Dieter Dorby

Festwirt Anian Kurz ist bereit: Das Volksfest findet in Miesbach vom 30. Juni bis 9. Juli statt.. © Archiv tp

In Miesbach findet das Volksfest in diesem Jahr vom 30. Juni bis 9. Juli auf der Volksfestwiese statt. Festwirt Anian Kurz verzichtet dabei auf Experimente und setzt vielmehr auf Kontinuität. Das heißt: Was zuletzt bei den Gästen gut angekommen ist, soll bleiben.

Wobei den beiden Sonntagen besondere Aufmerksamkeit zukommt. So steht der 2. Juli im Zeichen der Miesbacher Feuerwehr. „Wir wollen ihr ein Forum bieten, um sich vorzustellen und der Öffentlichkeit präsentieren zu können“, erklärt Kurz, der in Eigenregie das Miesbacher Volksfest komplett ausrichtet. Vielleicht könne ja so der eine oder andere Jugendliche von einem Engagement bei der Feuerwehr überzeugt werden.

Fingerhakeln und Party

Am zweiten Sonntag, 9. Juli, wird’s brachial-sportlich, denn dann findet die Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln im Bierzelt statt. Und am Donnerstag, 6. Juli, dem früheren Feuerwerkabend, gibt’s diesmal für das junge Publikum ab 20 Uhr einen auftritt der Party-Band Nirwana.

Spannend ist natürlich, wie die Preise im Bierzelt aussehen. „Wir werden für die Mass Bier 10,80 Euro verlangen“, verrät Kurz. „Ebenso wie beim halben Hendl.“ Angesichts der allgemeinen Kostenentwicklung seien die Preise in Miesbach „immer noch anständig“, sagt der Festwirt. Das Personal sei teurer geworden, und auch die Preise gerade beim Schweinefleisch seien im Vergleich zum Vorjahr noch mal spürbar gestiegen – ein Ende sei noch nicht absehbar. „Man muss sehr gut kalkulieren, sonst wird man zu teuer“, sagt Kurz, der auf die nächsten zwei Jahre komplett ausgebucht ist und daher Hausham absagen musste.

Weniger Schausteller nach Corona

Während bei den Bedienungen eine jüngere Generation nachrücke, seien die Schausteller im Zuge des Corona-Lockdowns weniger geworden, berichtet der Festwirt. Aber sein Vorgänger Bernhard Kollmann sei gut vernetzt und habe eine gute Zusammensetzung geschafft. Wobei Miesbach entgegenkommt, dass nur eine Woche später das Bruckmühler Volksfest beginnt, zu dem viele Schausteller wechseln. Kurz: „Zwei beieinander liegende Feste sind für sie attraktiv.“ Und in dieser Region sei das auch Urlaub.

ddy