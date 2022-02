Pandemie lähmt Schulkinderbetreuung

Von: Bettina Stuhlweißenburg

„Kinder wollen nicht den ganzen Nachmittag nur lernen“: Dana Schwaiger leitet die Mittagsbetreuung in Miesbach. Sie stellt fest, dass in getrennten – und damit meist kleineren Gruppen – schnell Langeweile aufkommt. © TP

Getrennte Gruppen, Masken, Quarantäne: Die Pandemie bestimmt den Alltag auch in Horten und Mittagsbetreuungen. Für Unmut sorgt unter anderem, dass die Behörden immer mehr Aufgaben an die Pädagogen abwälzen.

Landkreis – „Die Pädagogik tritt in den Hintergrund, es dreht sich alles um Infektionsfälle, Tests, Dokumentation und Personalfragen“, klagt etwa Sabine Kröger.

Holzkirchen

Die Sozialpädagogin leitet das Kinderhaus der Caritas in Holzkirchen. 100 Hort-Plätze (und 25 Kindergartenplätze) bietet die Einrichtung, sie ist damit die größte dieser Art im Landkreis, auch wenn nur 60 Hortplätze belegt sind, weil die Caritas nicht genügend Mitarbeiter findet, um 100 Schulkinder zu betreuen. Hinzukommt die Mittagsbetreuung, die die Caritas an zwei Standorten in Holzkirchen für 80 beziehungsweise 20 Eleven anbietet.

Derzeit findet dort reguläre Betreuung statt. Nur vor Weihnachten gab es so viele Personalausfälle, dass einige Tage lang nur Notbetreuung möglich war. Und doch sind Hort und Mittagsbetreuung vom Normalbetrieb weit entfernt: Vor allem die Auflage, in festen Gruppen zu betreuen, ist eine Herausforderung für die Einrichtung, die ein offenes Konzept hat – und für die Kinder: „Sie können nicht auswählen, ob sie in den Garten, die Turnhalle oder in den Kreativbereich gehen“, sagt Kröger, „und sie können sich nicht mit ihren gewohnten Spielkameraden treffen.“ Feste Gruppen erschweren außerdem die Personalplanung, weil Synergieeffekte nicht genutzt werden können: „Viele Aufgaben müssen wir jetzt doppelt besetzen.“

Am ärgerlichsten findet sie, dass neuerdings nicht mehr das Gesundheitsamt, sondern die Einrichtungen selbst entscheiden sollen, wann eine Gruppe in Quarantäne gehen muss. So will es das Bayerische Ministerium für Arbeit, Familie und Soziales. „Dabei ist das eine hoheitliche Aufgabe“, sagt Kröger. Sie fürchtet, den Ärger der Eltern auf sich zu ziehen. „Wenn ich Quarantäne anordne, begebe ich mich in ein Spannungsfeld zu den Eltern, mit denen ich ja ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe habe.“

Weyarn

Auch Marion Osterloher findet, dass Quarantäne-Anordnungen Aufgabe des Gesundheitsamtes sind. Sie leitet den Spielkreis Weyarn, der eine Hortgruppe hat. Zwar fürchtet sie keine Konflikte mit Müttern und Vätern – die Einrichtung ist eine Eltern-Initiative, weshalb diese eine Quarantäne-Anordnung ohnehin mittragen müssten – aber: „Es gibt viele offene Fragen.“ Die Bestimmung, eine Hortgruppe dann in Quarantäne zu schicken, wenn 50 Prozent der Kinder infiziert sind, sei schwammig. Unter anderem seien nicht jeden Tag gleich viele Kinder da – ihre Zahl schwankt zwischen fünf und zwölf.

Bislang blieb der Hortgruppe eine Quarantäne erspart. Auch die regulären Betreuungszeiten konnten aufrechterhalten werden. „Wir dürfen in den Randzeiten die Gruppen zusammenlegen, wenn wir es sonst personell nicht stemmen könnten“, sagt Osterloher.

Ein Wermutstropfen für die Kinder sei die Maskenpflicht, die – analog zur Schule – auch im Hort gelte. „Das ist eine Last für die Kinder“, sagt Osterloher, „vor allem bei den Hausaufgaben.“ Nur die Erst- und Zweitklässler hätten kaum Probleme damit: „Die sind das gewohnt, sie kennen es nicht anders.“

Gmund

Sabine Hildenbrand leitet das Pius-Kinderhaus in Gmund mit einer 21 Schüler zählenden Hortgruppe. Sie findet es unproblematisch, eine Quarantäne anzuordnen: „Hortgruppen müssen erst in Quarantäne, wenn 50 Prozent der Kinder betroffen sind. Ich glaube nicht, dass wir in dieses Situation überhaupt kommen.“ Zumal ein Großteil ihrer Hortkinder genesen sei. Falls doch, würde sie persönlich eine solche Entscheidung nicht treffen: „Das ist Aufgabe des Trägers“. In dem Fall die Gemeinde Gmund.

Miesbach

Die Mittagsbetreuung der Grundschule Miesbach besuchen 100 Kinder. Leiterin Dana Schwaiger hat die eigentlich jahrgangsübergreifenden Gruppen nach Jahrgängen sortiert. Sie sagt: „Das geht zu Lasten der Kinder.“ Schließlich fördere es ihre Entwicklung, mit Kindern unterschiedlichen Alters zusammen zu sein. „Die Jüngeren lernen von den Älteren, und die Ältern lernen, Verantwortung zu übernehmen.“

Getrennte Gruppen bedeuten außerdem kleinere Gruppen – und damit oft Langeweile: „Fangenspielen mit drei Kindern ist nach zehn Minuten eine fade Veranstaltung.“ Zwar könnte man mit weniger Kindern intensiver für die Schule üben, „aber Kinder wollen nicht den ganzen Nachmittag lernen.“ Es gebe Tage, an denen ab 14 Uhr nur noch ein Viertklässer in Betreuung sei: „Der muss dann zuschauen, wie die Erstklässler gemeinsam spielen.“

