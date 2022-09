Papier-Kunst aus Miesbach: Katrin Hering setzt auf die dritte Dimension

Da ist Konzentration gefragt: Mit ruhiger Hand, Geduld und Zeit schafft Katrin Hering in ihrem Atelier in Miesbach Kunst aus hochwertigem Büttenpapier. © Stefan Schweihofer

Künstlerin Katrin Hering aus Miesbach besticht mit Minimalismus: Papier, Licht und ein paar kleine Werkzeuge sind alles, was sie für ihre Arbeit braucht.

Miesbach – Mit viel Geduld, Ruhe sowie künstlerischer Sensibilität und einem unbestechlichen Auge schafft Katrin Hering eine leicht-luftige, minimalistische Papierkunst. Struktur und Ordnung sind für ihre Werke ebenso charakteristisch wie Spontaneität und Fragilität. Die Künstlerin wurde in Iserlohn geboren, studierte Mathematik und Sozialwissenschaften, war erfolgreich in der IT-Branche. Doch das war ihr nicht genug, ihre Interessen reichten weiter.

Kürzer treten und sich für etwas Neues und Kreatives öffnen – das war es. Drei, vier Jahre lang arbeitete sie einen Tag pro Woche bei einem Buchbinder, erlernte alle wesentlichen Techniken, erlag immer mehr der Faszination des Umgangs mit Papier, drang gleichzeitig immer mehr ein in die Welt der Kunst. Hier und speziell in der Landkreiskunst hat sich die 53-Jährige mittlerweile fest etabliert. Bei zahlreichen Ausstellungen, Messebeteiligungen und Aktionen sorgte sie stets für frische Akzente.

Zeit und Licht beim Betrachten erforderlich

In Herings Kelleratelier entstehen Arbeiten aus hochwertigen Papieren, die sie aus Gmund bezieht und denen sie mit Skalpell, Pinzette, Loch-, Stanz- und Kasteneisen ein neues Leben einhaucht. In ihrer aktuellen Serie „Horizonte“ gibt es eine etwa 90 mal 70 Zentimeter große Arbeit, die ein Meer darstellt. Die Wellenbewegungen sind mit kleinen Schlitzen dargestellt, die nach unten hin in immer größeren Abständen gereiht sind und so eine räumliche Wirkung ergeben. Diese entsteht noch zusätzlich, weil jeder Schlitz das Papier ein ganz kleines bisschen wellig macht. Der Himmel ist gänzlich unbearbeitet, lebt rein von der Ästhetik des Papiers und strahlt eine große Ruhe aus. „Je weniger, desto besser“, erklärt Hering, die das Spartanische und Puristische liebt.

Runde Sache: Hering befasst sich viel mit Mustern, ihren Variationen und ihrer Auflösung. © Stefan Schweihofer

Manchmal wird sie angesprochen: „Was soll das sein, da ist ja nichts!“ – worauf die 53-Jährige dann erwidert: „Schau mal genau hin!“ Und tatsächlich, für Herings Kunst braucht es Bereitschaft, in diese einzutauchen, Zeit und – ganz wichtig – Licht. Unterschiedlicher Lichteinfall und kleine Kopfbewegungen des Betrachters erzeugen Schattenwirkungen und geben dem eigentlich planen Papierbogen Tiefe und eine Anmutung von Plastizität. Durch die manuelle Bearbeitung verändert er seinen Charakter, „verliert seine Starrheit, wellt und erhebt sich dadurch von allein in die dritte Dimension“, erklärt Hering. „Im Wechsel des Tageslichts durchläuft die Arbeit eine permanente Wandlung.“ Oft wird das Papier durch die starke Durchlöcherung weich und flexibel, fast gewebeartig. Da kann es schon passieren, dass die Künstlerin schwärmt: „So ein schönes Papier!“

Papier-Arbeit verzichtet bewusst auf Farben

„Je weniger, desto besser“: Von der puristischen Wirkung von Licht und Schatten würde Farbe ablenken. © Stefan Schweihofer

Die Technik erfordert viel Geduld. Für die Serie „Regen“ braucht sie drei Arbeitsgänge für einen einzigen Tropfen. Mit Stechen, Stanzen und Schlitzen schafft sie auch hier Werke von schlichter Schönheit. Gleiches gilt für die Serien „Blech“, „Einschüsse“, „Bubbles“, „Kreise ziehen“ und andere. Und fast immer geht es um Muster, ihre Variationen und Auflösungen. Mit Farbe arbeitet die experimentierfreudige Künstlerin, wenn sie mit Begeisterung Kostüme, Perücken sowie Federboas und Paillettenkleider für Theaterprojekte in München fertigt. In ihrer „Kernarbeit“ beschränkt sich Hering vorerst weiterhin auf schwarz-weiß. „Sonst sind die Licht- und Schatteneffekte weg.“ Reinhold Schmid

