Zu Papst Benedikt: Hans-Günther Kaufmann erinnert sich - „Bescheidenheit hat mich berührt“

Von: Alexandra Korimorth

Haben sich mehrfach getroffen: Hans-Günther Kaufmann (r.) und Papst Benedikt XVI., hier bei einer Audienz auf dem Petersplatz in Rom. © privat

Der Fotograf und Autor mehrerer geistlicher Bücher, Hans-Günther Kaufmann, erinnert sich im Merkur-Interview an seine Begegnungen mit Papst Benedikt.

Miesbach – Die Nachricht zunächst vom schlechten Gesundheitszustand und dann vom Tode des emeritierten Papstes Benedikt XVI. bewegt viele im Landkreis Miesbach, wo er als Erzbischof und Kardinal Josef Ratzinger Gottesdienste feierte. Das gilt auch für den Fotografen und Autor etlicher geistlicher Bücher, Hans-Günther Kaufmann aus Miesbach. Im Gespräch erzählt er, was ihn mit Josef Ratzinger verbindet.

Herr Kaufmann, wie haben sie Papst Benedikt kennengelernt?

Hans-Günther Kaufmann: Ich habe Josef Ratzinger nicht als Papst kennengelernt, sondern zu verschiedenen Anlässen, bei denen ich als Fotograf „auch“ dabei war, beispielsweise mit den Gebirgsschützen. Da war er Erzbischof in München. Die erste tatsächliche und persönliche Begegnung lief über seinen Vertrauten Thaddäus Kühnel aus Holzkirchen. Dieser rief mich an, damit ich eine Messe in Rottach-Egern, die Kardinal Ratzinger zu Christi Himmelfahrt am 20. Mai 2004 zelebrierte, fotografieren sollte. Kühnel erwähnte, dass Kardinal Ratzinger meine Bücher sehr wertschätze und auch sammle. Das hielt ich für ein bisschen sehr höflich, habe mich aber sehr gefreut. Im Anschluss an den Gottesdienst kam es im Beisein von Monsignore Georg Gänswein und Thaddäus Kühnel zu einem Gespräch beim Mittagessen mit Kardinal Ratzinger. Aus diesem Tag, an dem aber auch wirklich alles zusammengepasst hat, sollte dann auch das erste gemeinsame Buch entstehen: „Was die Welt schön macht“.

Eng verbunden: Der Miesbacher Fotograf und Autor Hans-Günther Kaufmann kannte Josef Ratzinger schon als Erzbischof. © Stefan Schweihofer

Er hat sie also unmittelbar fasziniert?

Hans-Günther Kaufmann: Eher hat mich seine Aura berührt. Es war Zuneigung auf den ersten Blick. Man ist ja selbst arg befangen und geht mit Ehrfurcht in so eine Begegnung. Sein intellektuelles Potenzial, dass er druckreif sprach, war an sich schon sehr beeindruckend. Aber da war wirklich von Anfang an eine stille Zuneigung da, das Gefühl, angenommen zu sein und sich in seiner Gegenwart wohlzufühlen. Zuneigung, unabhängig von dem himmelweiten Unterschied von irgendwelchen Ämtern. Zuneigung relativiert solche Unterschiede.

Es folgten also noch weitere Begegnungen?

Hans-Günther Kaufmann: Ja, mehrere Besuche für das Buch „Mit den Augen des Heiligen Vaters“. Ein Mal, als Josef Ratzinger Kurien-Kardinal war und für die Glaubenskongregation verantwortlich, aßen wir in einer Osteria zu Abend. Dabei waren Monsignore Gänswein und Thaddäus Kühnel. Das war „Begegnung“. Da konnten wir uns über gute zwei Stunden austauschen – es war das erste Mal, dass ich mit dem Menschen, der Persönlichkeit Josef Ratzinger sprechen durfte. Hauptthema: Unsere Gesellschaft driftet durch materiellen Wohlstand von einem glaubensorientierten Leben in die Beliebigkeit.

Daraus entstand das dritte Buch?

Hans-Günther Kaufmann: Ja, „24 Stunden im Leben der Katholischen Kirche“. Viele Top-Fotografen fotografierten an einem einzigen Tag auf der ganzen Welt, was im Leben der Kirche an einem Tag geschieht. Das Buch war dann auch just fertig, als er zum Papst gewählt wurde. Als danach der Weltbild-Verlag auf mich zukam, damit ich ein Buch über Papst Benedikts ersten Deutschlandbesuch fotografiere, waren die Begegnungen nur noch sehr kurz. Ab da habe ich auch Papst Benedikt XVI., nicht mehr Josef Ratzinger, getroffen. Danach hatten wir noch mehrere Treffen im Vatikan, darunter ein Besuch im Castel Gandolfo, der Sommerresidenz der Päpste. Das waren immer offizielle Begegnungen, also im Rahmen von Generalaudienzen. Ich war, wie gesagt, immer beeindruckt von seiner intellektuellen Potenz und berührt von seiner Bescheidenheit. Bei all unseren Begegnungen war er zurückhaltend, immer voll präsent und hat immer das Gefühl vermittelt, wir kommunizieren auf Augenhöhe.

Die Nachricht von seinem Tod berührt Sie sehr, oder?

Hans-Günther Kaufmann: Gedanklich bin ich freilich bei ihm. Ich fühle aber keine Trauer, sondern eher Freude, dass er jetzt auf das zugehen durfte, wofür er sein Leben gelebt hat. Dass er jetzt am Ziel seines Weges angekommen ist – im Licht.

Das Gespräch führte Alexandra Korimorth.

