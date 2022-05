Parsberg: Trachtler-Jubiläum „hervorragend gelaufen“ - Vorsitzender zieht Bilanz

Von: Jonas Napiletzki

Im Festzelt der Parsberger Trachtler hatten 1500 Gäste Platz, die Bänke waren schnell gefüllt. © Max Kalup

Mit dem Festsonntag hat der Trachtenverein D’Rhonbergler Parsberg sein 100-jähriges Bestehen abschließend gefeiert. Der Höhepunkt mit Kirche, Festzug und Zelt war erfolgreich.

Parsberg – Der Wind trägt dumpfe Trommelschläge der Musikkapelle Niklasreuth über Bergham bis Miesbach, dahinter stauen sich einige Autos. Auch sie fahren im Rhythmus des Festzugs in Richtung Parsberg, abgeschirmt von einem Feuerwehrauto. Es ist Sonntag, 11.30 Uhr, der Höhepunkt des Trachtenvereinsjubiläums. „D’Rohnbergler Parsberg“ feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Auch am fünften Tag in Folge wird das Zelt voll sein – aber heute noch etwas voller als sonst, verrät Vereinsvorsitzender Andreas Schöttl.

Noch eine Stunde vorher hatte Weihbischof Wolfgang Bischof in der Pfarrkirche St. Laurentius über den Zusammenhalt gepredigt – und an das Motto des Katholikentags „leben teilen“ erinnert. Daran knüpft der Festzug an. Die Straßen sind gesäumt von neugierigen Parsbergern, allesamt in Tracht. Viele Kameras begleiten den Zug in Richtung Zelt, die Bürger warten geduldig auf das Ende der Schlange, dem sie sich anschließen.

Der Festgottesdienst im Freien mit Weihbischof Wolfgang Bischof. © Max Kalup

1500 Sitzplätze: Festzelt komplett ausgelastet

„Geburtstage feiern kostet immer Geld“, hatte Schöttl unserer Zeitung im Vorfeld mit einem Augenzwinkern verraten. Entsprechend glücklich ist er mit dem Verlauf. „Das Wetter hat gehalten, das war das wichtigste“, sagt Schöttl, bei trüben 12 Grad, aber immerhin trocken neben dem Festzelt angekommen. Und: „Das Zelt ist voll.“ Das war es auch an den vergangenen Tagen schon, der Verein hatte sich aber eines alten Veranstalterkniffs bedient: „Wir haben die Bestuhlung so variiert, dass das Zelt immer voll ausgeschaut hat.“ Heute, bestätigt Schöttl, musste die Zahl der nötigen Bänke aber nicht lange berechnet werden: Die 1500 Sitzplätze, die maximal reinpassen, sind schon einige Minuten nach Ankunft des Zugs belegt.

Dass das 100-Jährige, wegen der Pandemie verschoben, erst im 102. Jahr gefeiert werden kann, trübt die Stimmung ebenso wenig, wie die kühle Luft. Ins Zelt bläst eine Heizung angenehme Wärme, draußen reicht das Wetter immerhin für eine Foto-Tribüne. Während sich die Vereinsmitglieder dort für die Kameras aufreihen, stehen viele Kinder schon vor dem „Eberhardt“. Der Stand, bei dem es Zuckerschlangen, Lebkuchenherzen andere Leckerein gibt, mischt den Duft des benachbarten Weißbierkarussels mit dem gebrannter Mandeln. Hinter der Plane des Festzelts rücken Bänke hin- und her. Die Bestuhlung wird kurzfristig aufgestockt, während die Bedienungen bereits volle Krüge durch die Menge schleppen.

„Alles läuft so, wie geplant“

„Extrem stark“, nennt Schöttl auch die Beteiligung der Trachtler. Sein Verein hat rund 300 Mitglieder. „Bis zu 70 haben beim Aufbau geholfen“, sagt der Vorsitzende. Die Zahl der anwesenden benachbarten Trachtenvereine aus der Gaugruppe freut Schöttl ebenso. Beispielsweise aus Miesbach, Agatharied und Gotzing seien die Vereine mit ihren Vorsitzenden gekommen. Während Schöttl spricht, klingelt mehrmals sein Telefon. „Ich habe gerade an den Zweiten abgegeben“, sagt er und meint Christoph Schwegler, Zweiter Vorsitzender der Parsberger Trachtler. Hinter den beiden liegen stressige Tage, doch das Gröbste ist nun rum, bestätigt Schöttl. Der Höhepunkt mit Kirche, Festzug und Zelt ist im Gange, auch die Bilanz der vergangenen vier Tage fällt positiv aus.

Nach letzten Vorbereitungen an vergangenem Montag und Dienstag sei schon der Mittwoch mit Bieranstich „hervorragend gelaufen“, rund 800 Leute seien vor Ort gewesen. Donnerstag, Vatertag, habe viele Papas mit ihren Familien angezogen, sagt der Vorsitzende. Das abendliche Highlight, der Auftritt von Saso Avsenik und seinen Oberkrainern, sei mit rund 1000 Gästen super angenommen worden und habe allen gut gefallen.

Mit seinem Traktor war Helmut Maier aus Miesbach beim Oldtimertreffen am Samstag vertreten. © Max Kalup

Der Heimatabend am Freitag mit Christoph Schwegler und Florian Schöpfer als Ansager sowie der Samstag mit Oldtimertreffen und Kesselfleischessen seien ebenso erfolgreich gewesen. „Es kamen alle möglichen Fahrzeuge, von Mopeds, Autos über Traktoren bis zu Militärfahrzeugen“, sagt Schöttl. Sonntag, 12.30 Uhr, schließt der Vorsitzende sein Resümee: „Ich brauch nur kurz etwas zu trinken.“ Dann muss er weiter, seine Unterstützung wird rundherum gebraucht, eben weil „alles so läuft, wie geplant“.

