Parsberger Altwirt vor Abriss - Mehrere Häuser geplant

Von: Sebastian Grauvogl

Nur noch unregelmäßig offen: der Altwirt in Parsberg. Jetzt soll er Wohnbebauung weichen. © Thomas Plettenberg

Geöffnet war er eh nur noch sporadisch, jetzt steht der Altwirt in Parsberg endgültig vor dem Aus. Der Miesbacher Bauausschuss hat dem Abriss zum Neubau von vier Häusern zugestimmt.

Miesbach/Parsberg – Den ersten Anlauf auf den Parsberger Altwirt nahm die Abrissbirne 2016. Doch der Miesbacher Bauausschuss hielt schützend die Hand über den auch damals schon leer stehenden Gasthof mit Saal. Begründung: Der Dorfcharakter würde zerstört werden.

Jetzt, knapp fünfeinhalb Jahre später, lag dem Gremium erneut eine Anfrage für das Areal vor. Und die stieß auf deutlich offenere Ohren. Nur Paul Fertl (SPD) blieb seiner Linie von damals vor und verweigerte erneut seine Zustimmung. Nicht, weil er etwas gegen zusätzlichen Wohnraum hätte, betonte Fertl wie 2016. „Aber ohne Gastronomie ist Parsberg kein eigenes Dorf mehr, sondern Miesbach-Ost.“

Neubau von einem Mehrfamilienhaus und drei Doppelhäusern zugestimmt

Zunächst jedoch stellte Bauamtsmitarbeiter Johannes Löw die Planung vor. Und die hatte sich schon stark zur damaligen Version verändert. Statt nur zwei Einfamilienhäusern hatte Architekt Joachim Staudinger nun ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten auf 467 Quadratmetern Grundfläche anstelle des jetzigen Altwirts und auf der Rückseite drei Doppelhäuser mit Grundflächen von jeweils 92 Quadratmeter entworfen. Ihre Autos sollen die Bewohner in einer Tiefgarage mit zwölf Plätzen sowie auf 24 Stellplätzen an der Oberfläche (davon die Hälfte unter den hangseitig gelegenen Gärten der Doppelhäuser) parken können.

Sieben geschützte Bäume müssten für das Bauvorhaben weichen, dafür würden aber neun neu gepflanzt, teilte Löw mit. Da der vordere Baukörper zudem weiter von der Straße abweiche als der Altwirt, seien alle Wünsche des Bauausschusses berücksichtigt worden. Die Gebäude würden zudem mit den Nachbarhäusern harmonieren, die Gestaltungssatzung werde eingehalten. Löw schlug daher ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren vor.

Keine Anfragen von möglichen Betreibern erhalten

„Das ist eine gefällige Planung“, lobte Fertl. Wohnraum würde dringend benötigt. Dennoch sollte man versuchen, zumindest eine kleine Gastronomie im Neubau unterzubringen und dafür eine Wohnung opfern. Der Altwirt werde bis jetzt für Veranstaltungen wie Vereinsjahrtage oder dem Volkstrauertag als Wirtschaft genutzt.

Doch wer soll für die Gäste aufkochen? Die Stadt habe in all den Jahren keine Anfragen von möglichen Betreibern erhalten, sagte Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU). Aline Brunner (FWG), bis Ende 2020 selbst als Wirtin in Miesbach tätig, machte wenig Hoffnung, dass sich das bald ändern könnte. „In der Gastronomie ist leider keine Entspannung in Sicht“, sagte sie. Nach Corona würden nun die steigenden Lebensmittelpreise das wirtschaftliche Arbeiten erschweren. Ganz ohne Gastro würde Parsberg ohnehin nicht dastehen, meinte Brunner und verwies auf das mit einer Küche ausgestattete Vereinsheim, das ebenfalls für Veranstaltungen genutzt werden könne.

Tenor: Gaststätte lässt sich nicht erzwingen.

Bauamtsleiter Lutz Breitwieser erinnerte, dass das Areal um den Altwirt aktuell als Dorfgebiet im Bebauungsplan ausgewiesen sei. Ähnlich wie in einem Mischgebiet sei damit eigentlich auch Gewerbe vorgesehen. Die Zeit habe aber gezeigt, „dass das an der Realität vorbeigeht“, weshalb eine Umwidmung in ein allgemeines Wohngebiet angebracht sei. Dies stelle auch eine „planerische Herausforderung“ dar, weil damit strengere Standards in Sachen Immissionsschutz gelten würden.

Der Lärm durch eine Gaststätte war auch für Architekt Staudinger ein Grund, es bei Wohnungen zu belassen. Zumal 100 Quadratmeter für eine Wirtschaft nie gereicht hätten, erwiderte Franz Mayer (CSU) auf Fertls Vorstoß: „Da wären eher drei Wohnungen weggefallen.“ Aber auch er war der Meinung, „dass man eine Gaststätte nicht erzwingen kann“.

Das sah auch die Mehrheit im Bauausschuss so. Gegen die Stimme Fertls brachten sie die Änderung des Bebauungsplans auf den Weg. Dabei übte sich der Bürgermeister in Zuversicht: „Auch ohne Wirtschaft wird Parsberg Parsberg bleiben.“