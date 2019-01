Die Welt und der Mensch darin

Rückschau, Vorschau und auch Innenschau bieten die Parsberger Fotofreunde mit ihrer 34. Ausstellung im Parsberger Schulhaus. Noch bis einschließlich Sonntag, 6. Januar, bietet sich dem Besucher ein Perspektivenwechsel auf die Heimat, die große weite Welt und den Menschen dazwischen

Parsberg – Betritt man dieser Tage die Grundschule Parsberg, so begibt man sich auf nicht nur auf einen Rundfahrt durch den Landkreis Miesbach beziehungsweise das Oberland („Partnach“, „Garmisch“, „Im Karwendel“). Denn die rund 30 Fotofreunde haben sich im zurückliegenden Jahr nicht allein auf Fotosafari in heimischen Gefilden begeben, wovon die Ansichten von Schliersee, Tegernsee und Spitzingsee, die bekannten Bergpanoramen und der Blick in die heimische Tierwelt zeugen, sondern waren auch in Madagaskar vor Afrika, in Grado an der Adria, in den Marken, im Alto Adige, in Venezien und auch am Bosporus unterwegs. Auch an nordische Ufer wie in Malmö, Island und Lettland hat es sie verschlagen.

An der lettischen Küste gelang Caroline Gläser eine ganz besondere Aufnahme, von der man auf den ersten Blick meinen könnte, sie sei am Computer nachbearbeitet: „Der Klima-Tsunami rollt“ zeigt eine gigantische Welle zwischen einer idyllischen Naturlandschaft und einer Industrieanlage. Es scheint, als ob sich der Horizont samt Insel über einem Geschwür heben würde. „Ich stand dort am Wasser und hatte den Eindruck von Idylle, wohlwissend dass diese einfach nicht real ist. Das habe ich dann versucht, mit dem Tablet in der Bewegung eingefangen“, verrät Caroline Gläser ihre Technik.

Es ist nicht das einzige Foto, das eben nicht von einer heilen Natur und perfekten Welt erzählt. So offenbart etwa der Südtiroler „Karersee“ von Lorenz Horeth in seiner Reflexion die eisige, unwirtliche und gefährliche Seite der sonst so pittoresken, inspirierenden Natur des Latemarmassivs. Ebenso eindrucksvoll die Antwort von Bernt Horeth, dem es mit „Abendlicher Fischzug am Spitzingsee“ und den beiden Fischern in ihrem Bötchen aus ähnlicher Perspektive gelungen ist, den Menschen in diese Welt von Bild und Abbild einzufügen. Es wirft sich die Frage nach dem Überleben auf – die des Menschen und die der Natur.

Andere Fotografien wie Isabella Jennes „Der richtige Moment“, die ein Reh auf einer lichtdurchfluteten Waldlichtung einfängt, oder auch Candida Schlichtings Blick auf die perfekte Strukturharmonie von aufeinander gestapelten Bierbänken erfüllen den Besucher mit Hoffnung und flüstern von heilen, geradezu paradiesischen Zustands-Augenblicken. Knapp 120 Fotoarbeiten, inklusive der 35 aus der Sonderausstellung „Die Farbe Rot“ im ersten Stock des Schulhauses, fordern die Besucher zur Standortbestimmung in Sachen Heimat auf. Als Bonus gibt es eine Diaschau im Untergeschoss, die durch den Jahreskreis im Landkreis führt,

Die Besucher det Vernissage wurden mit entspannender Lounge Musik von Ullrich Gillhuber umgarnt und kamen ob der ausdrucksstarken Motive ins Diskutieren – wohlgemerkt nicht verbissen, sondern mit Freude – ganz so wie es ihnen Karl Zeidler, Vorsitzende der Parsberger Fotofreunde, bei seiner Begrüßung gewünscht hatte.