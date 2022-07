Pastoralreferenten im Interview: Was sich in der Kirche ändern muss

Von: Sebastian Grauvogl

Sehen Reformbedarf in der Kirche: (v.l.) Harald Petersen, Kathrin Baumann und Hans Fellner. Es ist kein Machtverlust für einen Pfarrer, wenn er Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Hans Fellner © Stefan Schweihofer

Das Berufsbild des Pastoralreferenten gibt es seit 50 Jahren. Im Interview erklären drei Vertreter aus dem Landkreis Miesbach, was sich in der Kirche verändern muss.

Landkreis – Sie wurden geschaffen, um den aufkommenden Priestermangel zu kompensieren. Als Kardinal Julius Döpfner am 3. Juli 1971 in München die ersten sieben „Pastoralassistenten“ aussendet, halten viele in der Kirchenführung diese neuen Stellen für Seelsorger, die sich nicht weihen lassen wollen, nur für ein vorübergehendes Provisorium. 50 Jahre später sind Pastoralreferenten (seit 1976 sind auch Frauen zugelassen) in vielen Pfarrgemeinden oder in der fachbezogenen Seelsorge tätig.

Zum 50. Geburtstag dieses theologischen Berufsbilds haben wir drei Vertreter aus dem Landkreis Miesbach zum Gespräch gebeten: die Miesbacher Pastoralreferentin Kathrin Baumann (52), den Holzkirchner Harald Petersen (43), der beim Dekanat in der Seniorenpastoral tätig ist, und Hans Fellner (77) aus Holzkirchen, der ab 1979 maßgeblich am Aufbau eines eigenen Ausbildungszentrums für Pastoralreferenten am Erzbischöflichen Ordinariat München beteiligt war.

Frau Baumann, Herr Petersen, Herr Fellner, Pastoralreferenten nehmen Aufgaben wahr, die früher allein bei den Priestern lagen. Kommt es vor, dass sie manchmal auch dafür gehalten werden?

Petersen: Mir ist das tatsächlich schon passiert, und das nicht nur einmal. Es kommt immer wieder vor, dass die Leute mich mit „Herr Pfarrer“ ansprechen.

Ehrt Sie das?

Petersen: Es zeigt mir, dass es den Menschen letztlich nicht auf das Amt ankommt, sondern auf die Art, wie man seine Tätigkeit vor Ort ausübt. Das bedeutet aber auch, dass man manchmal mit überhöhten Erwartungshaltungen konfrontiert ist. Anders als ein geweihter Priester habe ich selbst eine Familie und daher auch mehr private Verpflichtungen. Das lässt sich mit den hohen Anforderungen, die der Beruf des Pfarrers mit sich bringt, nicht vereinbaren.

Aber sagen Sie damit nicht auch, dass weiterhin nur geweihte Priester die Leitung eines Pfarrverbands übernehmen können sollen?

Petersen: Nein. Ich finde es wichtig, dass Männer und Frauen im Dienst der Kirche selbst entscheiden können, welchen Weg sie einschlagen wollen. Es gibt bereits jetzt Pastoralreferenten, die sich für eine Führungsposition entscheiden, nicht nur in der Senioren-, Jugend- oder Krankenpastoral, sondern auch im Ordinariat und seit Neuestem auch in den Pfarrverbänden. Was sich dringend verändern müsste, sind kirchliche Strukturen, die Menschen pauschal von bestimmten Ämtern und Positionen ausschließen.

Baumann: Hier gibt es wirklich größten Reformbedarf. Schon theologisch ist es nicht mehr begründbar, warum eine Frau nicht die Botschaft Jesu verkünden kann.

Fellner: Zum Glück wird der Druck von der Basis immer größer. Dank des Wirkens der Pastoralreferenten stellen immer mehr Leute fest: „Die können es doch auch.“

Eine Erkenntnis, die auch schon in der Kirche angekommen ist?

Fellner: In bestimmten Bereichen auf jeden Fall. So machen immer mehr Pfarrer die Erfahrung, dass Pastoralreferenten und gerade auch Frauen die seelsorgliche Arbeit nicht gefährden, sondern bereichern. Letztlich hängt aber schon noch viel von den Personen vor Ort in den Pfarrverbänden ab, wie sehr der Teamgedanke gelebt wird.

Baumann: Solange die Pfarrer die alleinige Entscheidungsbefugnis haben, definieren sie auch, wie viel Gestaltungsmöglichkeiten die Pastoralreferenten haben. Wir hier im Dekanat Miesbach sind in der glücklichen Lage, hier aus dem Vollen schöpfen zu können. Das ist aber längst nicht überall so.

Fellner: Es muss einfach allen klar werden, dass es kein Machtverlust ist, wenn man Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Im Gegenteil: Nur so entsteht Vielfalt und damit die Chance, wieder mehr Menschen mit der Seelsorge zu erreichen.

Dazu braucht es aber auch ausreichend Personal. Können die Pastoralreferenten den Priestermangel auffangen?

Baumann: Nein. Denn es gibt nicht nur einen Priester-, sondern eher einen Seelsorgermangel. Genau deshalb ist es ja so wichtig, den Beruf mit den angesprochenen Reformen so attraktiv zu machen, dass sich wieder mehr junge Leute für ein Theologiestudium entscheiden.

Die jüngsten Enthüllungen zum Missbrauchsskandal dürften dies nicht unbedingt leichter machen, oder? Wer möchte schon eine Institution verteidigen, die so mit schweren Fehlern aus der Vergangenheit umgeht?

Baumann: Es geht doch nicht darum, diese Dinge zu verteidigen. Im Gegenteil: Es ist die Aufgabe der Seelsorger vor Ort, die Fragen der Menschen zu beantworten. Manchmal hilft auch einfach die ehrliche Aussage, dass man selbst sprachlos und überfordert ist. Das ist ja gerade eine der Stärken der Pastoralreferenten. Sie werden als besonders glaubwürdig wahrgenommen, weil sie in den Augen der Leute ein ganz normales Leben führen.

Eine Chance für die Kirche, aus der tiefen Krise zu kommen?

Fellner: Der Heilige Geist hat der Kirche zu jeder Zeit die Berufe gegeben, die sie gebraucht hat. Wic htig ist, dass man sich dafür öffnet und nicht an althergebrachten, starren Strukturen festhält, die längst keine Begründung mehr haben – auch nicht im Glauben selbst.

