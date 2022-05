Patricia Schober (18) über ihren FSJ-Einsatz: „Hat mich weitergebracht“

Von: Christian Masengarb

Patricia Schober © privat

Patricia Schober (18) hat ihr FSJ an der Grundschule Valley und der Mittelschule Mangfalltal geleistet. Obwohl sie beruflich anderes vorhat, bereut sie den Schritt nicht.

Landkreis – Ob in der Schule, im Kindergarten, in der Mittagsbetreuung oder im Jugendtreff – in vielen Gemeinden des Landkreises gibt es Einsatzstellen für junge Leute, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren möchten. Patricia Schober (18) macht ein solches an der Grundschule Valley, wo sie selbst zur Schule gegangen ist, und der Mittelschule Mangfalltal. Obwohl sie zuvor nie näher mit Kindern zu tun hatte und beruflich etwas ganz anderes vorhat, bereut sie den Schritt nicht.

Patricia, Sie haben bald das Freiwillige Soziale Jahr an der Schule in Valley abgeschlossen. Welche Aufgaben hatten Sie in dieser Zeit?

Anfangs war ich viel für die Aufsicht in der Pause und an den Bushaltestellen eingesetzt, in der Mittagsbetreuung und der Offenen Ganztagesschule. Und ich unterstütze den Hausmeister. Mittlerweile darf ich sogar mal eine Unterrichtsstunde übernehmen, wenn Lehrkräfte ausfallen.

Was hat bisher am meisten Spaß gemacht?

Das kann ich gar nicht sagen. Eigentlich hat alles Spaß gemacht. Aber die Arbeit mit den Erstklässlern, das ist schon was Besonderes. Die sind einfach so nett.

Hatten Sie schon Erfahrung mit Kindern?

Tatsächlich überhaupt nicht. Bei mir gibt es in der engeren Verwandtschaft keine Kinder, und ich selbst habe keine Geschwister.

Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, ausgerechnet an der Schule ein FSJ zu absolvieren?

Ich war im vergangenen Jahr an der FOS und eigentlich schon für die 13. Klasse eingeschrieben, um das allgemeine Abitur zu machen. Dann habe im Holzkirchner Merkur das Interview mit meiner Vorgängerin gelesen und mir gedacht, warum nicht ein FSJ? Ich hatte außerdem keine Lust auf Homeschooling und die ganzen Beschränkungen, die wegen Corona noch galten. Und für das, was ich jetzt machen möchte, reicht mir das Fachabitur.

Das wäre?

Ich werde ab Herbst in München Bauingenieurwesen studieren.

Das ist ja tatsächlich etwas ganz anderes. Würden Sie trotzdem sagen, dass Ihnen das FSJ etwas gebracht hat?

Auf alle Fälle. Zum einen ist es eine tolle Möglichkeit, um sich zu engagieren und über den eigenen Weg nachzudenken. Zum anderen lernt man zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen. Das Jahr hat mich persönlich auf alle Fälle weitergebracht. Das, was ich in diesem Jahr gelernt habe, wird mir sicherlich auch im Studium helfen.

Nähere Informationen zum FSJ

Wer sich für ein FSJ interessiert, hat morgen, Donnerstag, eine gute Gelegenheit, sich zu informieren. Der Kreisjugendring Miesbach lädt um 18 Uhr zu einem Infoabend via Zoom ein. Themen sind Einsatzstellen, Seminare, Taschengeld und was sonst noch wichtig ist. Den Link, um sich einzuklicken, finden Interessierte auf der Homepage des Kreisjugendrings (kjr-miesbach.de), wo es auch viele grundsätzliche Informationen gibt. Wer vorab Fragen hat, kann sich per Mail an fsj@kjr-miesbach.de melden oder per WhatsApp/Signal unter 01 52 / 03 75 85 35.