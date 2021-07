PCR-Tests bei Ärzten kostenpflichtig - doch im Landkreis Miesbach gibt es eine Alternative

Ein Angebot bleibt gratis

Nur noch mit Symptomen oder gegen Bezahlung: Diese neuen Regeln für PCR-Tests in Arztpraxen gelten auch im Landkreis. Doch es gibt eine Alternative - und die bleibt (vorerst) gratis.

Landkreis – Nur noch mit Symptomen oder gegen Bezahlung: Diese neuen Regeln für PCR-Tests in Arztpraxen sind gestern im Freistaat in Kraft getreten. Letztlich zieht Bayern damit mit anderen Bundesländern gleich, in denen die Labortests auf das Coronavirus ohne Anlass schon immer kostenpflichtig waren. Rund 60 Euro sind laut dem Vorsitzenden des Ärztlichen Kreisverbands, Dr. Thomas Straßmüller, dafür zu bezahlen.

Für die Ärzte selbst sei dies allerdings nur ein Durchlaufposten, da die Gebühren von den Laboren festgelegt würden. Eine spürbare Entlastung für die Praxen erwartet Straßmüller durch die nun möglicherweise sinkende Nachfrage auch nicht. Diese sei mit den kostenlosen Schnelltests und den nun flächendeckenden Lockerungen der Corona-Regeln ohnehin schon stark abgeebbt. Aktuell seien vor allem noch Reisende auf das Angebot angewiesen.

Doch auch die haben eine Möglichkeit, den Gebühren zu entkommen. Wie der ärztliche Corona-Koordinator des Landkreises, Dr. Florian Meier, auf Nachfrage mitteilt, bleibt das PCR-Testangebot am Testzentrum an der Oberlandhalle in Miesbach „aus welchem Grund auch immer“ weiterhin kostenlos. Die Nachfrage habe in den vergangenen Wochen aber abgenommen. Aktuell würden etwa 30 Tests pro Tag durchgeführt, früher seien es rund 100 gewesen. Meier rechnet aber schon damit, dass nun wieder mehr Bürger einen Termin buchen werden, um weiterhin kostenlos an einen PCR-Test zu kommen.

