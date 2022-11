Pendler: So viele kommen und gehen in den Landkreis-Gemeinden

Weiter zur Arbeit: Wie hier vom Pendlerparkplatz Föching aus verlassen viele Berufstätige für ihre Arbeit ihren Wohnort, rund 8400 Landreisbürger etwa in Richtung München. © thomas plettenberg

Die Statistikämter der Länder haben neue Zahlen zum Pendlergeschehen vorgelegt. Sie bergen einige interessante Details.

Landkreis – Valley scheint eine besondere Gemeinde zu sein. Besonders viele dort lebende Männer und Frauen arbeiten in einem anderen Ort, und zudem sind besonders viele Arbeitsplätze in Valley mit Personen besetzt, die nicht in der Gemeinde leben (jeweils relative Zahlen). Dies geht aus einer Übersicht hervor, die nun die Statistischen Ämter der Länder veröffentlicht haben. Aus ihr lässt sich für jede Stadt und Gemeinde herauslesen, wie viele Menschen ein- und auspendeln, ja sogar wohin.

So viele Pendler sind im Landkreis unterwegs (plus die, die nur durchfahren). © mzv

Fast 8400 Landkreis-Bürger arbeiten in München

Manches an der Aufstellung ist wenig verwunderlich, etwa dass sehr viele zum Arbeiten nach München pendeln, insgesamt fast 8400 Männer und Frauen aus dem Kreis Miesbach. Nur im Süden, etwa in Bayrischzell, Kreuth und Fischbachau ist die Landeshauptstadt nicht Pendlerziel Nummer eins, sondern zum Beispiel Rottach-Egern oder Miesbach. Hausham fällt hier etwas aus dem Rahmen. Von dort zieht es viele nach Miesbach zum Geldverdienen, wobei in der Kreisstadt gar nicht übermäßig viele Arbeitsplätze mit Menschen von außerhalb besetzt sind (siehe jeweils Werte in der Tabelle). Der Anteil ist andernorts höher, neben Valley auch in Gmund, Warngau und Tegernsee – vor allem aber in Holzkirchen.

Holzkirchen wächst tagsüber um über 2000 Menschen an

Dort fällt das Pendlersaldo besonders krass aus. Glaubt man der Statistik, sind dort tagsüber gut 2000 Menschen mehr am Ort als nachts. Die großen Gewerbegebiete spielen hier sicher eine Rolle. Gemessen an der Einwohnerzahl (16 800) nennt die Statistik für Holzkirchen beispiellos viele Arbeitsplätze (über 11 000). Kaum verwunderlich daher, dass auch die Zahl der Einpendler in der Marktgemeinde besonders hoch (8300) ausfällt. Die meisten stellt München mit 1285, im Zuge des Bürgerentscheids zu den Südumfahrungen sind wohl aber auch die Pendlerströme aus dem Süden interessant. Aus Tölz sind 197 Pendler genannt, die in Holzkirchen arbeiten, weiter nach München zum Arbeiten reisen aus der Kurstadt 1100 Männer und Frauen. Ob mit Auto oder Bahn, ist nicht berücksichtigt. In die andere Richtung sind es 225 aus München und 135 aus Holzkirchen. Die Tölzer und Holzkirchner Nachbargemeinden spielen hier keine größeren Rollen.

Wegen Auspendlern: Kleinere Gemeinden dünnen gewissermaßen aus

Während Holzkirchen als wirtschaftsstarke Gemeinde also eine enorme Sogwirkung hat, dünnt – könnte man überspitzt sagen – die Bevölkerung in anderen Gemeinden während der Arbeitszeit regelrecht aus. Für Waakirchen etwa nennen die Statistischen Landesämter ein Saldo (Ein- abzüglich Auspendler) von minus 1500 Personen, was einem Viertel der dortigen Bevölkerung entspricht. Sogar fast ein Drittel ist es in Fischbachau: minus 1860 Personen bei einer Einwohnerzahl von knapp 5700. Nur dort sowie nebenan in Bayrischzell sind mehr als 50 Prozent der berücksichtigen Arbeitsplätze mit ortsansässigen Personen besetzt.

Faktische Fahrten in den Zahlen nicht berücksichtigt

Allerdings: Bei der Bewertung der Zahlen ist dringend zu berücksichtigen, das im Wesentlichen Wohn- und Arbeitsort verglichen werden. Ob ein Arbeitsweg tatsächlich zurückgelegt wird – Stichwort: Homeoffice – ist nicht eingepreist, ebenso wenig, ob der Weg täglich, nur an einzelnen Tagen oder gar nur wöchentlich zurückgelegt wird – oder auch in Fahrgemeinschaften. Stichtag für die Statistik war der 30. Juni 2021. Bis alle Daten zusammengetragen und aufbereitet sind, dauert es eben mehr als ein Jahr.

