Per Sprachassistent und Co.: So buchen wir bald unsere Hotels

Künstliche Intelligenz und das „Internet der Dinge“: Diese Techniktrends verändern auch die Buchung von Reisen und Hotels. So bereiten sich die Touristiker im Landkreis darauf vor.

Landkreis – Kennen Sie Meituan? Nein? Dann sind Sie nicht allein. Weder die meisten Internetnutzer, noch die Touristikfachleute in der westlichen Welt können mit dem Namen etwas anfangen. Vor allem letztere sollten ihre Wissenslücke schnell schließen, erklärte Holger Wernet, Produktmanager Wandern und seit neuestem auch „Data Scientist“ beim Tourismus-Kommunalunternehmen Alpenregion Tegernsee-Schliersee (ATS) nun im Wirtschaftsausschuss des Kreistags.

Meituan ist laut Wernet nicht weniger als die größte Hotelbuchungsplattform Asiens – gewissermaßen das chinesische Booking.com. 300 Millionen vorwiegend junge Nutzer würden so ihre Reisen zusammenstellen. Und der Experte ist sicher: Meituan setzt zum Sprung nach Europa an. Mit einer Triebfeder von 30 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz ein durchaus machbares Unterfangen. Und wenn Meituan kommt, müsse die ATS vorbereitet sein und ihre Daten bereits in der Plattform verankert haben. „Sonst findet uns in ein paar Jahren niemand mehr.“ Und das herkömmliche Tourismusmarketing würde ins Leere laufen.

Nur ein Beispiel für die neuen Herausforderungen der ATS, die Wernet unter dem Punkt „Datenmanagement“ zusammengefasst hat. Zwei Kernbereiche hat er identifiziert, die es erforderlich machen, den Tourismus neu zu denken: künstliche Intelligenz und das so genannte „Internet der Dinge“. Erstere ist durch digitale (Sprach-)Assistenten schon in vielen Haushalten und Autos angekommen ist, zweiteres meint den Anschluss von immer mehr Geräten an das globale Informationsnetz. Und auch da drehe sich die Spirale der technischen Entwicklung immer schneller, sagt Wernet.

Ziel sei nun, herauszufinden, welche dieser vielen Angebote der Gast wirklich erwartet. Um die neuen Services – wie auch immer sie am Ende aussehen – überhaupt anbieten zu können, will Wernet bei der ATS ein „Daten-Ökosystem“ aufbauen. Alleine in seinem Fachgebiet Wandern gebe es da großen Nachholbedarf, räumte er ein. Bis heute wisse er nicht, wie viel Kilometer Wanderwege es im Landkreis gebe. Geschweige denn, wie stark sie genutzt werden, wo sie verbessert werden müssen und wer dafür zuständig ist. An die Nutzerdaten könne man beispielsweise über ein digitales Anzapfen der Parkautomaten herankommen, erklärte Wernet. Auch Besucherzählungen, wie sie derzeit in den Pilotregionen der Modellregion Naturtourismus erfolgen, seien eine mögliche Quelle.

Wenn die Grundlage erst einmal geschaffen ist, könne man diese etwa für ein flexibles Preissystem verwenden. Ähnlich wie in der Schweiz, wo Skipässe und Bergbahnen schon jetzt bei schönem Wetter teurer sind. Einen lokalen Ansatzpunkt habe ihm der Wirt des Berggasthofs Neureuth geliefert, berichtete Wernet. Dieser habe beobachtet, dass weniger Leute kommen, wenn die Wetter-App für München Wolken oder Regen ansagt – obwohl es am Berg tatsächlich sonnig ist. „Mit solchen Daten können wir die Leute gezielt ansprechen“, betonte der Touristiker. Vieles müsse automatisiert laufen bei mehr als tausend relevanten Marketing- und Vertriebskanälen.

Bei seiner Präsentation erntete Wernet viele staunende Blicke. Es gab aber auch skeptische Stimmen. Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) merkte an, dass Themen wie Verkehr oder Datenschutz zu träge seien, um mit der schnellen technischen Entwicklung Schritt zu halten. Und Anastasia Stadler (CSU) fürchtete, die vielen englischen Fachbegriffe könnten bei den Gastgebern eher Ängste schüren.

Beim Datenschutz konnte Wernet Entwarnung geben. Es brauche keine personenbezogenen Informationen für die Projekte. Der Verkehr müsse sich ebenfalls weiterentwickeln, zum Beispiel mit datengesteuerten Ampelsystemen. Auch die Gemeinden und der Landkreis würden deshalb früher oder später nicht umhin kommen, in so genannte Long Range Wide Area Netzwerke (LORAWAN) zu investieren.

Noch ist aber vieles im Aufbau, versicherte auch ATS-Vorstand Harald Gmeiner. Mit Wernet habe man aber bereits einen kompetenten Mann in den eigenen Reihen. 40 000 Euro seien im Budget 2019 für das Projekt vorgesehen. „Das ist nur der Startpunkt“, sagte Gmeiner. „Der Prozess selbst wird uns auf Jahre beschäftigen.“