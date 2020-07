Perfekte Saatmischung: Blühflächen an Miesbachs Straßen so bunt wie nie

Es blüht und summt: Ganz besonders bunt schauen heuer die Verkehrsinseln und Kreisel in Miesbach aus.

Bauhof stolz auf Blumen

von Sebastian Grauvogl schließen

Was für ein Anblick aus dem Autofenster: So bunt wie nie blüht es derzeit auf den Verkehrsinseln an Miesbachs Straßen. Der Grund: eine ganz besondere Saatmischung.