Personal kurzfristig erkrankt: BRB lässt Züge im Oberland ausfallen

Von: Sebastian Grauvogl

Gut frequentiert: die BRB am Schaftlacher Bahnhof. Doch am 24. September fallen hier einzelne Verbindungen wegen Personalmangel aus. © Andreas Steppan

Der BRB geht das Personal aus. Weil sich viele Mitarbeiter kurzfristig krankgemeldet haben, entfallen am Samstag, 24. September, einige Zugverbindungen im Oberland.

Landkreis - Corona ist noch nicht vorbei, die erste Erkältungswelle des Herbstes mit Beginn der kühlen Witterung angelaufen. Die Folgen der damit verbundenen Erkrankungen bekommt auch die Bayerische Regiobahn (BRB) zu spüren. Weil sich viele Mitarbeiter kurzfristig krankgemeldet haben, muss der Zugbetreiber im Oberland-Netz die Notbremse ziehen. Das bekommen auch die Fahrgäste zu spüren: Am Samstag, 24. September, wird es zu Zugausfällen auf den Linien Holzkirchen-Bayrischzell und Schaftlach-Tegernsee kommen.

Diese BRB-Verbindungen sind betroffen

Wie die BRB mitteilt, werden zwischen Schaftlach und Tegernsee zu Verbindungen mit Abfahrt um 15.18 und 17.48 Uhr ab Schaftlach gestrichen. In Gegenrichtung betrifft es die Züge mit Abfahrt um 16.22 und 18.52 Uhr in Tegernsee. Nur zwei Verbindungen entfallen derweil zwischen Holzkirchen und Bayrischzell. Zum einen der Zug mit Abfahrt um 20 Uhr in Holzkirchen, der aber ohnehin nur bis Schliersee gefahren wäre. In Gegenrichtung erwischt es die BRB mit Abfahrt in Bayrischzell um 22.32 Uhr. Da es sich hierbei um die letzte Fahrt des Tages nach München handelt und die Fahrgäste daher keine Möglichkeit zum Ausweichen auf eine spätere Verbindung haben, setzt die BRB hier einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Vorsorglich weist der Zugbetreiber darauf hin, sich rechtzeitig vor Fahrtantritt auf der Internetseite www.brb.de über den aktuellen Stand zu erkundigen.

sg