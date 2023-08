Miesbach: Peta-Aktivisten demonstrieren vor Oberlandhalle gegen Kälberhaltung

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Publikumswirksam demonstrierten Peta-Mitglieder und andere Tierschützer vor der Oberlandhalle in Miesbach. Mit ihren auffälligen Plakaten standen sie direkt an der Bundesstraße. © Stefan Schweihofer

Aktivisten der Tierrechtsorganisation Peta haben am Montag vor der Oberlandhalle des Zuchtverbands Miesbach Kälberhaltung angeprangert.

Landkreis – 25 Tierschützer traten am Montagnachmittag vor der Oberlandhalle des Zuchtverbands Miesbach zur Demonstration gegen die Misshandlung von Kälbern, das „Milch-System“ und für eine bio-vegane Landwirtschaft an. Sie folgten damit der Tierrechtsorganisation Peta, die Strafanzeige gegen das Miesbacher Traditionsunternehmen gestellt hat.

Pünktlich um 15 Uhr kamen die ersten zwölf Tierschützer – laut den Organisatoren von Peta aus Stuttgart, Nürnberg, Rosenheim und Bad Feilnbach – zu Fuß zum Parkplatz des Zuchtverbands an der B 307. Einige trugen Peta-T-Shirts mit der Aufschrift „People for the ethical treatment of animal“ oder wie schon bei der Aktion vor einigen Wochen in Rottach-Egern (wir berichteten) „Kuh-Look“. Auch sonst waren die Tierschützer vorbereitet: Aus einem Karton zogen sie etliche Plakate mit Losungen und Parolen wie „Tiere sind keine Ware“, „Zuchtverband misshandelt Tierkinder“, „Zuchtverband Miesbach – Schämt Euch!“, „Miesbacher Tierkinder-Schänder“ und „Tierwohl in Bayern: Anbindehaltung und verprügelte Kälber“. Außerdem ein ziemlich mitgenommenes, fast lebensgroßes Stofftier-Kalb, auf dessen Nacken sich später fürs Foto ein Tierschützer im Blaumann knien sollte.

Doch bevor die Truppe bei sengenden 29 Grad dafür in Aufstellung ging, überprüften zwei Polizeibeamte der Inspektion Miesbach unter Hinweis aufs Versammlungsrecht die ordnungsgemäße Anmeldung der Demo. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es den Anschein, als würde es lediglich bei der Dokumentation der Versammlung bleiben. Aber je mehr weitere Tierschützer – etwa ein Dutzend – eintrafen, desto lebhafter wurde es.

Unterschiedliche Positionen der Aktivisten

Da war beispielsweise Brigitte Kübelböck (57) aus Tüßling bei Altötting, die zusammen mit ihrem Mann eigens für die Demo knapp 130 Kilometer gefahren war. „Die Tierquälerei muss ein Ende haben“, forderte sie. Lydia Nestorovic (32) aus Rosenheim, war gekommen, weil sie das „System Milch“ kritisiert und aufzeigen wollte, welche Ausmaße dieses habe – beispielsweise auf die Züchtung, die Kälbermast und Tiertransporte. „Wenn Tiere sprechen könnten, dann müssten sich viele in Grund und Boden schämen“, stand auf ihrem Demo-Plakat.

Marika Steinsailer (53) aus Bruckmühl, eigenen Angaben nach seit zehn Jahren Veganerin, klagte die Politik an: „Auch in Bayern gibt es Tierleid, das leider kleingeredet wird – speziell von Landwirtschaftsministern Michaela Kaniber.“ Regionalität sei leider keine Garantie für ein glückliches Tierleben und -sterben, stellte sie fest. Florian Hießl (50), Sprecher des Grünen-Ortsverbands Geretsried, sprach sich vehement gegen die Massentierhaltung und für den Tierschutz aus.

Die Demonstranten diskutierten untereinander, stellten sich zu immer neuen Fotos auf und hielten ihre Transparente den auf der Bundesstraße vorbeifahrenden Autos entgegen. Einer mit Miesbacher Kennzeichen bog auch ab und suchte aus dem Auto heraus kurz das Gespräch.

Parolen auch an Mitarbeiter des Zuchtverbands gerichtet

Sam Hackings (24) von Peta aus Stuttgart griff sich das Megafon und schilderte noch einmal den nach seinen Worten „übermäßig gewaltsamen und lebensverachtenden Umgang mit den Tierkindern im Zuchtverband“, der filmisch festgehalten und im TV ausgestrahlt worden war und nach wie vor im Netz zu sehen ist. Hackings beschrieb das Treten, die Schläge und das Ziehen am Schwanz und prangerte die Dichte sowie den nach seinen Angaben Mangel an Fressen und Trinken in den Kälberbuchten in der Oberlandhalle an. Unter Applaus forderte er einen grundsätzlichen Wandel in der Landwirtschaft.

Als dann zufällig drei Tiertransporter anrollten und Kälber vom Zuchtverband abtransportierten, wurde die Demo auch noch emotional. Beim Anblick der kleinen Kälbermäuler, die zwischen den schmalen Luftschlitzen zu sehen waren, fingen einige Demonstrantinnen an zu weinen. Danach skandierten sie im Chor Parolen wie „Tiere sind keine Ware“ oder „Kälber wollen leben“.

In der Zwischenzeit waren zwei weitere Polizei-Einsatzfahrzeuge eingetroffen. Seitens des Zuchtverbands ließ sich offiziell niemand sehen oder suchte das Gespräch mit den Tierschützern. Gegen Feierabend kamen allerdings vier Mitarbeiter aus dem Bürogebäude und dokumentierten die Versammlung mit Fotos. Zu einem Austausch oder Kontakt mit den Demonstrierenden kam es nicht. Als sie wieder ins Bürogebäude zurückgingen, hallten ihnen Rufe nach: „Tierhaltung gehört abgeschafft! Anbindehaltung gehört abgeschafft! Der Kälbermarkt gehört abgeschafft!“ ak

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.